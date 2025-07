Jean Ferrari sorprende con su futuro en Universitario: "Tengo vínculo hasta..."

El Torneo Apertura 2025 se termina y Universitario de Deportes sigue llamando la atención de los hinchas, pero no solo sobre la lucha por el título, también por la situación administrativa que generó diversas reacciones en las últimas semanas. Y es que diversas versiones indicaban una posible salida de Jean Ferrari para irse a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Ante ello, el exfutbolista no dudó en pronunciarse durante la conferencia de prensa que se realizó en Campo Mar con motivo de la presentación de Álvaro Barco como nuevo director deportivo tras la salida de Manuel Barreto. Como era de esperarse, sus declaraciones generaron diversas reacciones de los hinchas.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre su futuro en Universitario de Deportes?

“Tengo aquí (Universitario) para estar en la institución hasta agosto del 2027 donde seguramente el proyecto continuará y, de ahí en adelante dependerá de la elección de la SUNAT para la nueva administración. Si ellos creen conveniente que debe haber continuidad, genial porque se mantendría el proyecto. Y si eligen a otra persona dejaremos una hoja de ruta con los proyectos a futuro”, dijo Jean Ferrari.

(Video: Ovación)

Asimismo, sobre la posibilidad de que sea parte de la FPF en el corto plazo y dejar el club de sus amores, dejó un rotundo mensaje, indicando que está pensando en el trascendental partido contra Deportivo Garcilaso por la penúltima fecha del Torneo Apertura.

“Acá me ven, así que acá estoy. Ese supuesto no me gusta hablarlo y estamos apuntando a salir ganadores del Apertura, en seguir reforzando este proyecto. No hay tiempo ni cabeza en mirar a un costado u otra ruta. Pensamos en el partido en Cusco contra Garcilaso y los muchachos están mentalizados”, agregó.