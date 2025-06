Christian Cueva se sincera y habló sobre su no convocatoria a Perú: "Se dijo que no me querían"

Finalmente Christian Cueva aclaró el panorama sobre su ausencia en la selección peruana en las últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al próximo Mundial 2026 y se refirió a los motivos que tuvo Óscar Ibáñez para quedar al margen de la nómina oficial precisamente cuando tenía ritmo con Cienciano.

Fiel a su estilo, el flamante fichaje de Emelec brindó una entrevista al programa 'Al Ángulo' y el tema de la 'Blanquirroja' no podía quedar al margen, y aunque desmintió estar molesto con el actual entrenador, reconoció que se deslizó que hubo alguien quien se opuso a su convocatoria.

"No por qué me tendría que molestar, a Óscar hay que desearle lo mejor y se han podido decir muchas cosas de mi no llamado. se dijo que tal vez por ahí había alguien que no me quería pero yo no puedo afirmar algo que es de la boca para afuera o se tira la piedra por tirar", enfatizó Christian Cueva.

Christian Cueva espera llegar a su mejor versión con Emelec.

El volante de 33 años insistió en que no está incómodo o enojado por no ser citado por Óscar Ibáñez y sostuvo que apoyará al equipo así le toque estar afuera, sin embargo, resaltó que no tuvo ninguna conversación con el entrenador interino y señaló que los que deben juzgar por su ausencia son los periodistas.

"No me molesta, al contrario siempre los voy a apoyar porque como jugador de fútbol voy a desear lo mejor a mi selección. A Óscar yo siempre lo voy a apoyar desde donde me toca. ¿Si hablé con Ibáñez? No. Yo no hablé con nadie… Muchos dicen que por qué no me llamaron si soy referente de la selección, pero no es una obligación que me llamen… ¿Si debí estar? Se lo dejo a criterio de ustedes, de los medios y los periodistas…", sentenció 'Aladino'.