Presidente de Emelec, Jorge Guzmán, estalló tras debut de Christian Cueva: "Se hizo una..."

El pasado fin de semana, Christian Cueva tuvo su esperado debut con Emelec en el duelo ante Delfín por la Liga Pro. El volante nacional fue titular para sorpresa de los aficionados, en el que fue clave hasta los 75 minutos que jugó en el Estadio George Capwell. Su equipo iba ganando 2-1 para euforia de los hinchas, pero a los 92' terminaron cediendo un empate.

Bajo este momento especial para 'Aladino', pero con la desazón de no conseguir un resultado positivo, el presidente de Emelec, Jorge Guzmán, estalló ante la prensa local y dijo de todo ante este momento de la institución del 'Bombillo'.

"No podemos permitir seguir en lugares de descenso. No somos de la política de cambiar DT a cada rato, hemos respaldado a Célico, pero se hizo una inversión grande con 12 jugadores y faltan 2 más por llegar como para que siga todo igual. De local han sido derrotas o empates y eso no podía seguir", expresó al periodista Stéffano Dueñas.

Emelec confirmó que Jorge Célico sigue como DT de Christian Cueva

Tras este malestar por el empate, se comentó en redes sociales sobre la salida inmediata del estratega Jorge Célico. Sin embargo, el mismo club dejó en claro que seguirán respaldando al estratega argentino para que logra sacar al equipo de la zona de descenso.

"El Club Sport Emelec informa que se ha resuelto dar continuidad al actual cuerpo técnico del primer plantel. El presidente del Club, Ing. Jorge Guzmán Mancilla, reitera su respaldo a la labor técnica y deportiva que desarrolla la Comisión, reafirmando que las decisiones adoptadas por dicho órgano cuentan con plena legitimidad y respaldo institucional", se lee en el comunicado.

Emelec de Christian Cueva en zona de descenso

De los últimos 15 puntos en disputa por la Liga Pro de Ecuador, Emelec ha sumado cuatro puntos. Este panorama pone al equipo de Christian Cueva en zona de descenso a falta de 14 jornadas. Actualmente, se ubican en la casilla 14 con 17 unidades y están a dos puntos de librarse de la zona roja. Vale aclarar, que son cuatro los equipos que jugarán una liguilla por el descenso.