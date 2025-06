'Loco' Vargas confirmó que cortó su amistad con Paolo Guerrero por impactante motivo: "Pudo..."

Dos de las figuras que ha tenido el fútbol peruano y la selección nacional en las últimas décadas son Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero. Ambos jugaron por muchos años en la Bicolor, pero solo el 'Depredador' alcanzó clasificar al Mundial mientras que el 'Loco' fue "borrado" por el DT de ese entonces, Ricardo Gareca. Justamente, el ahora exjugador sorprendió al confirmar que rompió su amistad con el delantero de Alianza Lima y reveló la impactante razón.

Vargas fue entrevistado el último domingo por Jefferson Farfán en su podcast y soltó la "bomba" que cortó su vínculo amical con Guerrero ya que este no hizo lo que estaba a su alcance como referente y capitán del combinado patrio con el entrenador argentino cuando fue separado de la Blanquirroja, algo que él si hizo con la 'Foquita' la vez que Sergio Markarián no quiso volver a llamarlo por un acto de indisciplina.

"Con Paolo se cortó la amistad. ¿Por qué? Creo que, en un momento, cómo él estaba en la selección, yo pensé en protegernos porque siempre nos protegíamos los cuatro. Cuando ellos quedaron (Farfán y Guerrero) y al final no estábamos Claudio ni yo, pensé que no nos protegían porque cuando no estaba Farfán ni Pizarro y sí Paolo y yo, no sé si te acuerdas cuando fuimos a hablar con Markarián en Holanda sobre el tema de Panamá, le dije: 'Jefferson y Claudio tienen que estar'. Yo sentí que Gareca nos 'limpió' y que él, como cabeza pudo haber hecho más", declaró en el podcast Enfocados.

Esas declaraciones impactaron a Farfán, quien comprendió la posición del exjugador de Universitario, pero además le pidió que admitiera que en ese momento no estaba en condiciones físicas para ser convocado a la selección peruana por sus escándalos extra futbolísticos que se conocen. "Perfecto, lo que dices te la doy, pero también tú tienes que ser autocrítico, que en ese momento te habías 'tirado' tres caballos. Paolo pudo hablar con Gareca, claro, pero tu estado no era el ideal", sostuvo.

Juan Manuel Vargas le guarda cariño a Paolo Guerrero

A pesar de todo, el 'Loco' Vargas dejó en claro que le tiene mucho cariño a Paolo Guerrero, a pesar que hayan perdido el contacto por mucho tiempo, y que le gustaría hablar con él en algún momento, pues ambos están actualmente en nuestro país.

"Yo pensé eso en su momento, pero cuando ya pasó el tiempo, me di cuenta que no tuvo nada que ver. Con Paolo hemos dejado el contacto, pero lo quiero mucho. 'Paolin, lin, lin' no le gusta que le digan. Mi hermano, tú sabes que nos queremos mucho, pero ya hablaremos", sentenció.