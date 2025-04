Magaly Medina expone los 'dardos' que enviaba Blanca Rodríguez, pareja del 'Loco' a Tilsa Lozano tras revelarse romance

El divorcio entre Tilsa Lozano y Jackson Mora desató una ola de comentarios por parte de los usuarios, que le recordaron a la modelo su romance con el exjugador peruano, Juan Manuel 'Loco' Vargas, cuando este mantenía una relación con la madre de sus hijos, Blanca Rodríguez. Además, quien no desaprovechó la oportunidad de mencionar dicho pasado, fue la conductora Magaly Medina.

Para nadie es un secreto que la conductora de 'Magaly TV La Firme' es una de las principales detractoras de Tilsa Lozano y en la última edición de su programa emitido el viernes 25 de abril, difundió un informe en el que mostraba los fuertes mensajes que le mandaba la pareja del 'Loco' Vargas contra la exvengadora.

Magaly Medina expone los 'dardos' de Blanca Rodríguez a Tilsa Lozano

Como se recuerda, en el año 2023, Lozano se sentó en el programa 'El Valor de la Verdad' de Beto Ortiz y confesó haberte tenido una relación por más de 3 años con el ex '6' de la selección peruana. Tras esta revelación, la pareja de Vargas, Blanca Rodríguez, no declaró a ningún medio para dar su versión; sin embargo, no dudó en mandar potentes indirectas a Tilsa.

"Cuando las personas hablan mal de ti, no te preocupes, solo son personas que no han logrado ser felices", "Tú solo sigue adelante, hablan porque dentro de ellas envidian lo que eres: una buena persona, querida y respetada", escribía Blanca Rodríguez a través de sus redes sociales.

Blanca Rodríguez reveló que Tilsa Lozano llamaba borracha al 'Loco' Vargas

Sin embargo, el 'dardo' que más llamó la atención y desató diversos comentarios, fue el que dejaba entrever que Tilsa Lozano llamaba borracha al 'Loco' Vargas. "A ver si con esto ya dejas de llamar y mandar audios (...) que deje de llamar borracha", comentó en sus redes.

"Yo no peleo con nadie, solo le pido con educación que cuando se emborrache no llame acá, nada más. ¿Es mucho pedir?", fue la respuesta que colocó Blanca Rodríguez a un usuario que le cuestionaba las diferentes indirectas contra la líder del grupo 'Las Vengadoras'.