Tenchy Ugaz denunció a esposo de Sara Manrique por tocamientos indebidos a su hija: "Corazón roto"

El exfutbolista peruano Manuel 'Tenchy' Ugaz reveló en el programa 'Magaly TV: La Firme', que el esposo de su expareja Sara Manrique realizó tocamientos indebidos a su hija , cuando apenas tenía 14 años. Además, aseveró que la actriz cómica no hizo caso a las acusaciones que hizo la menor cuando ocurrieron los hechos.

"Me siento indignado, tengo el corazón roto, destrozado. No quiero que mi hija me vea así. Siempre le digo que somos corazón de roble y qué juntos vamos a buscar justicia", indicó el exdefensa del Club César Vallejo.