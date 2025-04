Exbailarina de Pamela Franco reveló el incómodo momento que vivió con Cueva: "Me coqueteó"

"Pamela siempre ha tenido una relación cercana con las bailarinas y nos invitaron a su cumpleaños. Y en su cumpleaños pasó una vaina donde yo no tenía absolutamente nada que ver y supuestamente fue el motivo por el que me botaron", mencionó la artista.

"Supuestamente, fue porque Cueva me coqueteó", indicó. Sofía Ñauri recalcó que no correspondió al coqueteo de Christian Cueva, quien es su momento ya tenía una relación amorosa con Pamela Franco.

La exbailarina de Franco recalcó que el 'Aladino' no le parece guapo, e incluso aseguró que no estaría con él. "No. Teniendo toda la plata, no", mencionó de manera rotunda la joven artista.