¿Cuándo sale la película completa 'Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido' en Crunchyroll?

En México, Chile, Perú y en todo el mundo, la película de 'Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido' se estrenó en los cines y hay quienes buscan saber sobre la fecha definida de su llegada al streaming para poder disfrutarla en idioma original con subtítulos o doblaje en español. Esto es lo que se sabe.

La nueva película de Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido, regalará momentos emotivos para los verdaderos fans. Desde ya te decimos que no tiene escena post créditos, pero sí podrás ver en acción a algunos personajes que no se pudieron ver tras el cierre de la temporada 2.

'Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido' en Crunchyroll

'Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido' está basada en el arco homónimo que ocurre en la segunda temporada del anime. De momento, la película no tiene fecha confirmada para su estreno en streaming en Crunchyroll.

El estreno de la cinta fue el 30 de mayo en Japón, mientras que en Latinoamérica se estrenó en los cines el 14 de agosto de 2025, disponible con subtítulos. La plataforma de Crunchyroll ha especificado que el estreno se mantendrá en los cines y próximamente estarán anunciando sus planes para llevar al streaming.

Sin embargo, es habitual que las películas de anime se tomen unos meses para llegar a las plataformas online luego de su paso por los cines. Una fecha tentativa para su estreno online sería finales de 2025 o inicios de 2026, pero esto no se trata de una confirmación oficial.

Eso sí, los fans que deseen disfrutar o hacer un repaso de lo que ocurre en el arco, puedes disfrutar de la segunda temporada en Crunchyroll con doblaje en distintos idiomas o subtítulos.