Horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto | Tarot y predicciones de Josie Diez Canseco
Averigua si el amor realmente tocará a tu puerta. Josie Diez Canseco revela lo que te depara el destino a través de su horóscopo diario.
Las predicciones de Josie Diez Canseco están orientadas al amor, las finanzas y la salud. De hecho, la reconocida astróloga peruana presenta el horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto, para conocer cómo le irá a cada signo del zodiaco en los distintos aspectos de la vida. ¿Estás preparado para descubrir tu destino?
Horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día de sorpresas, tu vida afectiva entrará a una etapa de mejor entendimiento. No pierdas la calma por las críticas a tu trabajo, escucha y analiza, te servirá para mejorar.
- Número de suerte, 11.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Alguien muy cercano te confesará sus sentimientos, hoy admitirán lo que sientes. Te planteamos nuevas metas y empezarás a trabajar en ellas, no te exijas demasiado.
- Número de suerte, 2.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy un nuevo amor llegará de forma inesperada a tu vida. Los días de trabajo rutinario terminaron, habrá mucho movimiento y presión, no dejes pendiente.
- Número de suerte, 13.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Al fin te liberarás de sentimientos negativos que no te permitían ser feliz. Hoy tus compañeros te delegarán la responsabilidad de representarlos, te irá bien.
- Número de suerte, 19.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy terminarás con cualquier esperanza que podría tener esa persona que te decepcionó. Con perseverancia y positivismo lograrás sacar adelante un asunto laboral.
- Número de suerte, 21.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy estarás propenso a malinterpretar al ser amado y a discutir, trata de calmarte. Recibirás una tentadora oferta, analiza con calma, no te apresures.
- Número de suerte, 5.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Un malentendido con el ser amado te afligirá y buscarás el consejo alguien muy querido. El asunto legal que tienes pendiente se complicará, busca asesoría profesional.
- Número de suerte, 16.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Pondrás en claro tus sentimientos y terminarán tus dudas. No aceptes más responsabilidades de las que ya tienes porque no podrías cumplir con todos.
- Número de suerte, 8.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás ansioso de cambios en lo afectivo, terminarás con esa persona problemática. Con inteligencia y habilidad lograrás que en tu trabajo apoyen tus iniciativas.
- Número de suerte, 12.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás de muy buen ánimo y no le darás importancia a los celos del ser amado. Tus responsabilidades aumentarán, tendrás que organizar muy bien tu tiempo.
- Número de suerte, 1.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La persona que ha estado a tu lado en los momentos difíciles logrará ganarse tu amor. Laboralmente estás desmotivado, pero perseverar hasta lograr tus propósitos.
- Número de suerte, 14.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tus detalles le demostrarán al ser amado que ocupa un lugar muy importante en tu vida. Los buenos comentarios que recibirás por tu trabajo te darán confianza.
- Número de suerte, 17.
