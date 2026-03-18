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Víctor Caballero 'Curwen' pide que la infidelidad sea delito en Perú: "El primer preso debe ser Mario Irivarren"

El conductor pidió que Mario Irivarren sea condenado tras el ampay que emitió Magaly Medina.

Redacción Líbero Ocio
Víctor Caballero 'Curwen' pide que la infidelidad sea delito en Perú
Víctor Caballero 'Curwen' pide que la infidelidad sea delito en Perú
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Víctor Caballero ‘Curwen’ volvió a prender las redes con un comentario que nadie vio venir. Esta vez, durante su programa de YouTube, 'Brutalidad Política', comentó que la infidelidad debería convertirse en delito en el Perú, dejando a más de uno sorprendido.

Pero lo que realmente hizo explotar todo fue a quién mencionó sin pensarlo dos veces: Curwen dijo que, si eso pasara, el primer preso debe ser Mario Irivarren. “La primera persona en el Perú en ser condenada por ese delito, debería ser Mario Irivarren. Métanlo preso”.

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El comentario llega justo cuando la vida personal de Irivarren está en boca de todos, ello tras el ampay del cual es protagonista y el que originó el término de su relación con Onelia Molina.

Como era de esperarse, el video ya suma miles de vistas y comentarios, y se suma a la ola de críticas que ha recibido Irivarren en medio de la polémica por su infidelidad en Argentina.

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

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