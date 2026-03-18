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Mario Irivarren ROMPE SU SILENCIO tras ampay con mujeres y PIDE DISCULPAS a Onelia Molina: "Nunca estuve a la altura"

¡Apareció todo desencajado! Mario Irivarren se pronuncia tras las imágenes que evidencian su infidelidad a Onelia Molina, a quien pidió disculpas. Mira el video.

Redacción Líbero Tendencias
Mario Irivarren SE PRONUNCIA tras ampay con mujeres en yate.
Mario Irivarren SE PRONUNCIA tras ampay con mujeres en yate. | Composición: Líbero
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Un día después del polémico ampay de Magaly Medina que muestra a Mario Irivarren y Said Palao con mujeres en un yate en Argentina, el chico reality se pronunció en el pódcast 'La Manada'. El popular ‘Calavera coqueta’ se pronunció y pidió disculpas a Onelia Molina, con quien llevaba una relación de casi dos años.

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“Cuando uno se equivoca, lo que corresponde es poner el pecho y asumir las consecuencias de sus actos. Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de lo que pase de aquí en adelante. He venido para pedirle las disculpas a Onelia que es la persona más afectada, y a su familia", declaró Mario Irivarren.

Mario Irivarren pide perdón a Onelia Molina tras infidelidad.

Mario Irivarren pide perdón a Onelia Molina tras infidelidad.

“Sé que le fallé, que la decepcioné, así que le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Decirle a Onelia que es la mejor mujer que he conocido en mi vida, pero nunca estuve a la altura. Sé que la perdí, me toca asumirlo y asimilarlo, me toca aprender a sobrellevarlo”, agregó Irivarren.

Onelia Molina decidió terminar su relación con Mario Irivarren tras ampay

Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren luego de la difusión del reciente ampay en el que el chico reality fue visto en un yate acompañado de varias mujeres. La noticia se dio a través de un comunicado mediante su cuenta de Instagram.

Comunicado de Onelia Molina luego de imágenes de Mario Irivarren con mujeres.

Comunicado de Onelia Molina luego de imágenes de Mario Irivarren con mujeres.

“Con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irrivarren. La decisión fue tomada, después de hacerse público hechos cuyas explicaciones sobran.”, indicó.

¡Ampay a Mario Irivarren! Chico reality besa a mujeres en yate

Este martes 17 de marzo, el programa de Magaly Medina difundió un nuevo ampay, en el que se ve a Mario Irivarren compartiendo en un yate junto a varias mujeres. En las imágenes incluso se le ve besando a algunas de ellas, lo que desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

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