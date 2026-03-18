Un día después del polémico ampay de Magaly Medina que muestra a Mario Irivarren y Said Palao con mujeres en un yate en Argentina, el chico reality se pronunció en el pódcast 'La Manada'. El popular ‘Calavera coqueta’ se pronunció y pidió disculpas a Onelia Molina, con quien llevaba una relación de casi dos años.

“Cuando uno se equivoca, lo que corresponde es poner el pecho y asumir las consecuencias de sus actos. Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de lo que pase de aquí en adelante. He venido para pedirle las disculpas a Onelia que es la persona más afectada, y a su familia", declaró Mario Irivarren.

Mario Irivarren pide perdón a Onelia Molina tras infidelidad.

“Sé que le fallé, que la decepcioné, así que le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Decirle a Onelia que es la mejor mujer que he conocido en mi vida, pero nunca estuve a la altura. Sé que la perdí, me toca asumirlo y asimilarlo, me toca aprender a sobrellevarlo”, agregó Irivarren.

Onelia Molina decidió terminar su relación con Mario Irivarren tras ampay

Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren luego de la difusión del reciente ampay en el que el chico reality fue visto en un yate acompañado de varias mujeres. La noticia se dio a través de un comunicado mediante su cuenta de Instagram.

Comunicado de Onelia Molina luego de imágenes de Mario Irivarren con mujeres.

“Con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irrivarren. La decisión fue tomada, después de hacerse público hechos cuyas explicaciones sobran.”, indicó.

¡Ampay a Mario Irivarren! Chico reality besa a mujeres en yate

Este martes 17 de marzo, el programa de Magaly Medina difundió un nuevo ampay, en el que se ve a Mario Irivarren compartiendo en un yate junto a varias mujeres. En las imágenes incluso se le ve besando a algunas de ellas, lo que desató una ola de reacciones entre sus seguidores.