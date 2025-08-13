- Hoy:
Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto | Tarot y predicciones de Josie Diez Canseco
Revisa las predicciones más acertadas de Josie Diez Canseco para hoy, jueves 14 de agosto.
HOY, jueves 14 de agosto de 2025, la astróloga Josie Diez Canseco comparte sus predicciones para los doce signos zodiacales, con detalles que te ayudarán a tomar mejores decisiones en el amor, el trabajo y la salud. Sus consejos están pensados para aprovechar al máximo las energías que los astros proyectan en esta jornada.
El horóscopo de HOY es una guía para enfrentar situaciones importantes y reconocer oportunidades que podrían cambiar tu rumbo. Descubre qué mensajes trae el universo para ti y encamina tu día con seguridad y optimismo.
Horóscopo del jueves 14 de agosto de 2025
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás muy paciente y detallista con el ser amado, hoy cumplirás todos sus deseos. Se presentarán oportunidades en tu camino, pero también trabas, debes tener paciencia.
- Número de suerte, 6.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te darás cuenta que esa persona que te atrae no es para ti, aléjate. Hoy no podrás distraerte, te encargarán un trabajo que necesitará de mucha atención en los detalles.
- Número de suerte, 12.
GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Los celos del ser amado te harán perder la paciencia, tu reacción le hará recapacitar. Una propuesta para ser parte de un equipo de trabajo llegará hoy, aprovecha.
- Número de suerte, 4.
CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Cuando al fin haz encontrado el amor viejos temores vuelven, no dejes escapar la felicidad.Hoy te delegarán funciones de mucha confianza y responsabilidad, organízate.
- Número de suerte, 16.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Conocerás a una persona encantadora y te enamorarás a primera vista. Tu capacidad innata de mandar saldrá a relucir hoy ante una situación complicada en tu trabajo.
- Número de suerte, 1.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Retomarás los proyectos sentimentales que habían quedado estancados. Tu situación laboral dará un vuelco favorable y podrás empezar con nuevos proyectos.
- Número de suerte, 22.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Estás confundido sentimentalmente, no decidas nada por el momento. Día de mucho trabajo, superación y recompensa, al fin empezarás a disfrutar del éxito.
- Número de suerte, 10.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy el ser amado se mostrará insegura, necesitará de mucha atención. Tus decisiones laborales deberán ser bien pensadas, cualquier apresuramiento no es conveniente.
- Número de suerte, 17.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu vida afectiva está atravesando por una crisis, no decidas nada por el momento. Laboralmente confía en tu intuición y creatividad, y los éxitos llegarán.
- Número de suerte, 8.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu humor será cambiante el día de hoy, el ser amado preferirá no contradecirte. Analiza con cuidado los consejos que recibas a nivel laboral.
- Número de suerte, 21.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: El ser amado reclama más compromiso, hoy centrarás tu atención en sus necesidades. Tu día laboral será intenso y enriquecedor, darás lo mejor de ti.
- Número de suerte, 13.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy conocerás a alguien que será importante en tu vida, te aportará equilibrio emocional. Te llegará una propuesta de inversión poco clara, no te arriesgues, evita involucrarte.
- Número de suerte, 5.
