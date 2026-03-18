ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: informe revela que este GRUPO DE DEPORTADOS por Trump fue sometido a DESAPARICIÓN FORZADA

Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) encendió las alarmas internacionales al denunciar que al menos 11 inmigrantes salvadoreños deportados desde Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump habrían sido víctimas de desaparición forzada y detención arbitraria en El Salvador. Según la organización, estas personas permanecen incomunicadas, sin acceso a abogados ni contacto con sus familias, y sin evidencia de haber sido presentadas ante un juez.

Inmigrantes salvadoreños deportados bajo Trump habrían sufrido desaparición forzada.

Informe revela que inmigrantes de El Salvador deportados por Trump fueron sometidos a desaparición forzada

De acuerdo con Human Rights Watch, el gobierno salvadoreño mantiene a estos inmigrantes en una situación que podría constituir desaparición forzada. En su comunicado, la organización afirmó textualmente que: "El Salvador ha sometido a desaparición forzada y detenido arbitrariamente a salvadoreños deportados", y exigió que las autoridades revelen de inmediato su paradero.

El informe detalla que los familiares entrevistados no han recibido información oficial sobre el estado o la ubicación de sus seres queridos. Además, HRW señaló que no existen pruebas públicas que sustenten las acusaciones de pertenencia a pandillas en la mayoría de los casos, más allá de señalamientos generales.

Human Rights Watch cuestiona las deportaciones y exige debido proceso

Según Human Rights Watch, las deportaciones ocurrieron en el contexto de acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, en los que se vinculó a los migrantes con organizaciones criminales. Sin embargo, la entidad subrayó que "la deportación no puede significar una desaparición forzada" y recordó que toda persona, independientemente de su historial, tiene derecho a un juicio justo y al debido proceso.

La organización también alertó que la falta de información sobre estas personas detenidas genera una profunda angustia en sus familias y puede constituir graves violaciones del derecho internacional. HRW instó a las autoridades a garantizar transparencia, acceso a asistencia legal y comunicación inmediata con los inmigrantes afectados.