Aldi cerrará 2,600 tiendas en Estados Unidos por 24 horas en solo unos días: en esta fecha no habrá atención

Aldi se ha sumado a otras tiendas minoritas como Walmart, Target, The Home Depot o Costco que han anunciado un cierre masivo de sus tiendas y de sus operaciones para el día de Navidad en los Estados Unidos, por lo que si eres asiduo a los productos de la compañía de origen alemán es necesario que tomes tus precauciones.

Aldi cierra 2,600 tiendas en Estados Unidos en esta fecha

El cierre de Aldi en los Estados Unidos tendrá una duración de 24 horas, es decir, un día completo, de hecho, si realizas un pedido lo más probable es que este recién se pueda entregar el 26 de diciembre, ya que el 25 sus casi 2,600 establecimientos, solo en los Estados Unidos, estarán completamente cerrados.

Ahora bien, pese a que no está confirmado, lo más probable es que, como en años pasados, el día de Noche Buena, es decir, el 24 de diciembre, Aldi cuente con horarios especiales de atención, los cuales podrían estar entre entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Hay que tener en cuanta que, lo más probable es que Aldi como otros negocios minoristas vuelvan a cerrar sus tienda por todo un día, pero esta vez para el día de Año Nuevo.

Aldi se suma a la tradición que también siguen Walmart, Target y Costco.

De hecho, Aldi es uno de los negocios de este tipo que ha presentando mayores avances en los Estados Unidos, ya que solo a inicios de este mes de diciembre de 2025, la cadena alemana (con presencia en Alemania, EE. UU., España Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Irlanda,. Reino Unido, Austria, Suiza, Italia, Eslovenia, Hungría, China y Australia) ha abierto 19 nuevos establecimientos.

Sin embargo, para confirmar los horarios de atención o los cierres de tiendas para cualquier negocio minoristas, lo recomendable es siempre utilizar los localizadores en línea, tras lo cual debes ingresar tu dirección lo que te llevará a la tienda más cercana a tu localización, allí podrás ver las horas durante las vacaciones.

¿Qué tiendas cerrarán por Navidad en Estados Unidos?

Aquí te mostramos un listado de tiendas confirmadas que no atenderán de forma total o parcial durante el 25 de diciembre de 2025, día de Navidad: