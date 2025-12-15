- Hoy:
Walmart está más ATENTO a los robos: sospechoso usó esta estrategia para intentar llevarse $900 en mercancía
El hecho encendió la alarma entre autoridades y comerciantes del sector, ya que el supuesto responsable logró escapar del Walmart sin ser detenido.
Las autoridades locales mantienen abierta una investigación por un presunto robo ocurrido en una tienda Walmart USA de Kerrville, luego de que un individuo lograra retirarse del establecimiento sin ser detenido. La Policía solicita el apoyo de la comunidad para dar con su paradero y esclarecer los hechos.
Walmart de Hartford en peligro: mujer de 24 años cae robando cientos de dólares mientras se realizaba evento policial
Sospechoso usó esta estrategia para intentar llevarse 900 dólares en mercancía de Walmart
De acuerdo con el Departamento de Policía de Kerrville, el hombre es señalado por intentar salir de la tienda con mercancía cuyo valor supera los 900 dólares sin realizar el pago correspondiente. Según Telemundo San Antonio, el incidente ocurrió cuando el sospechoso fue interceptado por un empleado al momento de abandonar el establecimiento.
Las autoridades indicaron que, al ser cuestionado, el individuo mostró en su teléfono móvil un recibo que resultó ser falso. Posteriormente, se retiró del lugar antes de que pudiera ser retenido, lo que le permitió permanecer prófugo hasta el momento.
Autoridades solicitan ayuda del público para identificar al sospechoso de robo
Según información compartida por la policía y retomada por Telemundo San Antonio, las cámaras de seguridad captaron imágenes del sospechoso mientras se encontraba dentro de la tienda. Dichas fotografías ya fueron difundidas con el objetivo de facilitar su identificación.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Kerrville, cualquier persona que cuente con información que ayude a localizar al sospechoso puede comunicarse con el oficial Henson al número 830-258-1354. Al momento de llamar, se solicita hacer referencia al caso número 2502617. Las autoridades recalcan que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en la investigación y reforzar la seguridad en la comunidad.
