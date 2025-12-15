Se supo la verdad sobre el inmigrante residente en Nashville con Green Card: está acusado de fraude por 200.000 dólares

Un caso de fraude dirigido a personas mayores ha sacudido el condado de Putnam. Dos adultos de la tercera edad, de entre 70 y 80 años, fueron víctimas de un sofisticado esquema que les costó casi 270,000 dólares. La investigación llevó a la detención de un hombre residente en Nashville, de origen nepalí, quien enfrenta cargos por explotación financiera de personas mayores, según informó FOX 17.

Se supo la verdad sobre el inmigrante con Green Card residente en Nashville acusado de fraude

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Putnam, el engaño comenzó el 19 de septiembre, cuando una de las víctimas recibió un mensaje emergente en su computadora que simulaba ser de Microsoft. La alerta indicaba que debía llamar a un número proporcionado; al hacerlo, una persona le informó que su computadora había sido comprometida y que debía comunicarse de inmediato con su banco.

Al comunicarse con el número que le proporcionaron, la víctima creyó estar hablando con un representante del banco. Sin embargo, según un informe de FOX 17, el interlocutor había falsificado el número oficial de la entidad bancaria para engañarla.

La estafa incluyó la amenaza de investigaciones federales por supuesta actividad ilegal relacionada con pornografía infantil en su computadora e insistió en que la víctima mantuviera el asunto en secreto.

La Oficina del Sheriff del Condado de Putnam arrestó a Tulasi Ram Timsina, de 30 años.

¿Cuál fue el modus operandi del residente estafador?

Entre el 19 de septiembre y el 5 de noviembre, las víctimas retiraron y transfirieron un total de $268,229, según los registros de la Oficina del Sheriff. Las instrucciones del estafador incluían la compra de oro físico en Spencer Coin & Silver, realizada el 3 de octubre.

Posteriormente, un hombre llegó a la residencia de las víctimas para recoger las monedas. En ese momento, el esposo de una de ellas tomó fotografías del sospechoso y de su vehículo, según informó FOX 17.

Cuando los intentos de comunicarse con el supuesto banco fracasaron, las víctimas denunciaron el fraude a las autoridades, lo que permitió iniciar una investigación formal.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Gracias a las fotos proporcionadas por las víctimas, los investigadores identificaron al presunto autor del fraude como Tulasi Timsina, de 30 años, residente de Nashville y titular de una Green Card, informó FOX 17. La Oficina del Sheriff del Condado de Putnam lo detuvo y lo acusó de explotación financiera de personas mayores, fijándole una fianza de $200,000.

El sheriff Eddie Farris enfatizó la importancia de la prevención y la denuncia: "Por favor, nunca tengan miedo ni vergüenza de denunciar si creen haber sido víctimas de una estafa. Insto a todas las familias a hablar abiertamente con sus seres queridos sobre estas estafas y a estar atentas a cualquier actividad sospechosa. Estamos aquí para ayudar y atrapar a los malhechores, pero necesitamos la colaboración del público", declaró, según FOX 17.

La primera comparecencia judicial de Timsina está programada para el 12 de enero de 2026, y la Fiscalía del Distrito planea solicitar la pena máxima por la explotación de personas mayores vulnerables.