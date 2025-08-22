Pedro Aquino fue convocado para el clásico ante la 'U' y recibió alentador mensaje de su esposa

Alianza Lima y Universitario de Deportes se alistan para lo que será el clásico del Torneo Clausura 2025, este 24 de agosto, desde las 5:30 p. m. en el estadio Monumental. Por lo que el cuadro íntimo ya dio a conocer su lista de convocados, en el que está incluido su más reciente fichaje, Pedro Aquino.

El volante de la selección peruana fue anunciado como nuevo ingreso del 'Equipo del Pueblo' tras su paso por el Santos Laguna de México y se convierte en uno de los refuerzos más importantes del club blanquiazul para la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Abriendo la posibilidad de que su debut sea en el clásico peruano.

Esposa de Pedro Aquino reacciona a su convocatoria al clásico

Tras darse a conocer de que Alianza Lima convocó a Pedro Aquino para este fin de semana, que se disputará un importante duelo ante el clásico rival, Universitario; su esposa, Katherine Fernández, no dudó en pronunciarse mediante las redes sociales y le dedicó un emotivo mensaje.

"Ay Dios, que mejor regalo", colocó la esposa del popular 'La Roca', recibiendo la respuesta del volante en su cuenta de Instagram: "Eres parte de todo esto tan lindo que me está pasando, mi amor. Te amo mucho", fue la contestación llena de amor del jugador, que ahora vestirá la camiseta blanquiazul.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario?

El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 está programado para este domingo 24 de agosto de 2025, a las 5:30 p. m. (hora de Perú).

¿Dónde ver el clásico Alianza Lima vs Universitario?

El partido será transmitido por GOLPERÚ, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV. Además, Líbero realizará una emisión especial desde la previa del duelo.