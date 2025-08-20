Christian Cueva fue vinculado en salida nocturna y Pamela Franco realiza tajante post: "No queda nada"

Christian Cueva está captando la atención de diversos medios de comunicación, y no por su desempeño en el campo de juego. El futbolista habría asistido a una fiesta con sus compañeros tras el triunfo de Emelec, según el Diario Expreso de Ecuador.

"Testigos y fotografías obtenidas por Expreso también sugieren la presencia del mediocampista peruano Christian 'Aladino' Cueva", indica la nota web del medio ecuatoriano. Ante ello, su actual pareja realizó una publicación que sorprendió a muchos.

¿Christian Cueva y Pamela Franco terminaron su relación?

Mediante sus redes sociales, la cantante peruana compartió un extracto de su nueva canción llamada "Frente a frente". "Bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, nada", es la frase que resalta en el tema musical.

Durante las últimas semanas, algunos programas de espectáculos han indicado que la relación entre el exseleccionado peruano y Pamela Franco ha terminado, pero ella negó rotundamente esto, e incluso aclaró que no elimino las fotos que tiene con él.

Hace algunos días, el conductor de 'Todo se filtra', Kurt Villavicencio, dio a conocer que ella está molesta con Cueva por las últimas acusaciones de Pamela López, quien indicó que el padre de sus hijos llamó a Paul Michael.