Chile da el batacazo y anuncia a exDT de Universitario como reemplazo de Ricardo Gareca: "Desafíos"

La selección chilena asombra a sus millones de aficionados al anunciar a su nuevo técnico para el primer equipo. Se trata de Sebastián Miranda, actual estratega de la categoría Sub 17, y que se encargará de los partidos restantes de Eliminatorias ante Brasil y Uruguay. Sin embargo, se confirmó que Nicolás Córdova, DT de la Sub 20 y ex Universitario, tendrá responsabilidad del plantel mayor en fecha FIFA.

Sebastián Miranda, nuevo DT de Chile en reemplazo de Ricardo Gareca

Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), se conoció que Sebastián Miranda es el elegido para que asuma el rol que tenía Ricardo Gareca con 'La Roja'. La idea es que evalúe el universo de jugadores en la actualidad y así cerrar de gran manera las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

"La Federación de Chile, tras la salida de Ricardo Gareca, ya tiene decidido quién tomará las riendas de La Roja para los próximos partidos que quedan en 2025. Según información de Cooperativa Deportes, para los partidos de Clasificatorias, en la penúltima y última fecha, ante Brasil y Uruguay, será Sebastián Miranda, actual DT de la Sub 17, quien dirigirá a La Roja adulta", informó el medio chileno Cooperativa.

Nicolás Córdova, ex Universitario, estará al mando de Chile

Si bien la ANFP indicó que Sebastián Miranda será el encargado del equipo mayor de Chile para las Eliminatorias, información de "Cooperativa" revela que Nicolás Córdova, exestratega de Universitario de Deportes, tendrá la responsabilidad de la selección adulta en la fecha FIFA del mes de noviembre.

Resulta, que Miranda ya tiene un compromiso con la selección chilena sub 17 para el Mundial que se llevará a cabo en Qatar. Dado este panorama, el ente máximo del fútbol chileno designó a Nicolás Córdova como el responsable del cuadro de 'la Roja' para fines de año.

Prensa chilena anuncia nuevos estrategas en Chile. Foto: Captura Cooperativa.

Ricardo Gareca habló tras su salida de Chile

En una entrevista al programa "Vélez 670 Radio", Ricardo Gareca reveló que aún tiene las fuerzas para seguir dirigiendo oficialmente a un club o selección. Espera tomarse un tiempo tras su salida de Chile y ver opciones más adelante.

"Ya tengo una edad avanzada, pero me siento bien. Sigo con fuerzas de estar adelante de un proyecto. Sigo pensando como técnico", aseguró el 'Tigre'.