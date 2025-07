Manco se sinceró y dio firme calificativo a Sergio Peña tras fichar por Alianza: "Es un..."

En medio del Torneo Apertura 2025, los hinchas de Alianza Lima conocieron una sorpresiva noticia del mercado de fichajes, pues el club blanquiazul llegó a un acuerdo con Sergio Peña. De esta manera, el volante peruano tendrá una nueva experiencia en el elenco victoriano y Reimond Manco se pronunció.

El ex ‘Jotita’ no dudó en referirse a este fichaje del mediocampista de la selección peruana, quien llega a Matute procedente del fútbol europeo para aportar toda su experiencia en el equipo de Néstor Gorosito. De oficializarse su llegada, se convertirá en el segundo refuerzo blanquiazul luego de Gaspar Gentile.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Sergio Peña tras fichar por Alianza Lima?

“Para mí es un gran refuerzo. A mí me gusta mucho cómo juega Sergio (Peña). En Alianza Lima está en su hábitat también, es nacido en Alianza, formado en Alianza, debutó en Alianza y regresa en un buen momento de su carrera, no es que regrese con 38 o 39 años, está regresando con 29 de un equipo en Europa. Yo creo que sí va a marcar la diferencia”, dijo el ex ‘Jotita’ en el programa Desmarcados.

(Video: Denganche)

Sergio Peña: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Sergio Peña tiene un valor en el mercado actual de 2,00 mill. €.