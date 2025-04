Erick Osores se rinde ante club grande de la Liga 1 y lo llena de elogios: "Fenómeno"

Universitario de Deportes no deja de dar batacazos en el fútbol peruano y se mantiene en la primera ubicación del Torneo Apertura venciendo por 6 a 0 a UTC de Cajamarca. Este encuentro significó para la “U” el gran reestreno de Jorge Fossati y seguir con la racha de no perder en condición de local. Quien no dejó pasar esto desapercibido fue Osores y lo llenó de elogios.

A través de las pantallas de América, el periodista Erick Osores se manifestó por la gran acogida que tienen los partidos de Universitario en el Estadio Monumental de Ate. Cabe destacar que el enfrentamiento entre la escuadra merengue y el conjunto cajamarquino llevó más de 50 mil hinchas al recinto.

“Universitario de Deportes líder, se cayeron sus rivales y el cuadro crema ante 50 mil personas. ¿Qué fenómeno es este? llevar tanta gente tan seguido. La "U" ha vuelto a ganar con números demoledores. Miren ese estadio, es impresionante. Cómo definir esa situación de llevar tanta gente todo el tiempo”, concluyó el clásico comunicador.

Es importante mencionar que, Universitario de Deportes con este partido sigue en la cima del Torneo Apertura con 23 puntos en 9 encuentros jugados. Por otro lado, sus máximos competidores son Deportivo Garcilaso del Cusco, Melgar de Arequipa, Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Huancayo. La gran ventaja de los cremas es que tiene 1 enfrentamiento menos y siempre está acompañado de su gente.

Próximo partido de Universitario de Deportes por Liga 1

El equipo comandado por Jorge Fossati viajará a la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este partido se realizará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el sábado 03 de mayo a las 18:30 p.m. (hora local).