Pudo ser el gran fichaje de Universitario para este 2025, pero Bustos no lo quiso: "Dijo no"

Universitario de Deportes atraviesa un gran momento deportivo. Es líder de la Liga 1 y logró un triunfo importante en la Copa Libertadores 2025. Uno de los jugadores que viene destacando en el cuadro crema es César Inga. El periodista Gustavo Peralta recordó que en la temporada anterior, la 'U' tenía en agenda al joven jugador 22 años y a Carlos López (extremo que la rompía en Los Chankas).

Pero, el desempeño que mostró Carlos López ante Universitario (cuando Los Chankas enfrentó a la 'U' por la última fecha del Clausura) no convenció de todo a Fabián Bustos. Caso contrario lo que sucedió con César Inga, jugador que la rompió cuando ADT se midió contra los cremas.

"Bustos tenía a Inga y Carlos López de Chankas. Cuando jugaron ese partido que campeonan en Andahuaylas, no le gustó el partido que hizo López. Sintió que ante un equipo grande como la 'U' no dio lo que tenía que dar y dijo: 'No es para nosotros'", contó Gustavo Peralta en Campeonísimo.

Al final, Carlos López decidió no seguir en Los Chankas y firmar por Sport Boys. El atacante disputó 7 partidos con el cuadro rosado, no anotó goles, pero sí brindó una asistencia. La 'Misilera' confía en la capacidad del jugador para lograr los objetivos del club en la temporada.

¿Cuánto pagó Universitario por César Inga?

Según indicó Gustavo Peralta en L1 MAX, Universitario habría pagado 60 mil dólares a ADT por el pase de César Inga. El jugador está destacando en el cuadro estudiantil y hay confianza que pueda seguir creciendo deportivamente para una futura venta al exterior.

"¿Sabes cuánto le costó Inga a la 'U'? A riesgo de equivocarme, porque puedo hacerlo y sale Jean (Ferrari) a decir que no es verdad, pero a mí me dijeron que le costó baratito, 60 mil dólares. Hoy es una gran apuesta que hizo el club en una gran gestión de traer a un jugador en el que no gastaron muchísima plata y que hoy le está dando los resultados deportivos importantes y es un jugador vendible, importante y con un techo todavía mucho más alto", contó Peralta.