Revelan cuánto habría pagado Universitario por el fichaje de César Inga, revelación del club

Universitario de Deportes viene teniendo una temporada 2025 muy buena en cuanto a resultados, sobre todo a nivel local, donde marcha como líder del Torneo Apertura pese a que ha sufrido en las últimas semanas problemas de lesiones con algunos de sus futbolistas más importantes, que han generado que otros aprovechen su oportunidad y se vayan ganando un lugar en el equipo titular. Uno de esos nombres es el de César Inga.

El futbolista de 22 años llegó al club el presente año procedente de ADT, pero en un primer momento no aparecía en lista. No obstante, eso cambió con el pasar de las fechas y ha demostrado ser util en diferentes puestos del campo, donde ha rendido a alto nivel. Sus actuaciones han hecho que los hinchas se interesen más en él y hace poco, el periodista Gustavo Peralta reveló que a la 'U' le habría costado muy barato su contratación, pues habría pagado solamente 60 mil dólares al conjunto tarmeño por su carta pase.

"¿Sabes cuánto le costó Inga a la 'U'? A riesgo de equivocarme, porque puedo hacrlo y sale Jean (Ferrari) a decir que no es verdad, pero a mi me dijeron que le costó baratito, 60 mil dólares. Hoy es una gran apuesta que hizo el club en una gran gestión de traer a un jugador en el que no gastaron muchísima plata y que hoy le está dando los réditos deportivos importantes y es un jugador vendible, importante y con un techo todavía mucho más alto", mencionó el citado comunicador en el programa 'Hablemos de Max'.

César Inga ha demostrado ser polifuncional en Universitario

Si hay algo que ha caracterizado al jugador nacido en Chimbote en Universitario ha sido su polifuncionalidad. Él fue contratado como carrilero izquierdo, pero solo ha sido utilizado una vez en dicha posición, ante Sport Huancayo por la fecha 6 del Apertura. También ha sido utilizado como central zurdo y por derecha, donde se ha venido desempeñando en los últimos cotejos ante la lesión de Aldo Corzo.

En lo que llevamos de la presente temporada, el joven elemento de la escuadra merengue ha disputado un total de 590 minutos en siete compromisos (4 de Liga 1 y 3 de Copa Libertadores), sin anotar goles ni dar asistencias, pero siendo una pieza importante por su lectura de juego y buenas anticipaciones a nivel defensivo que lo ha convertido en una auténtica revelación del equipo.

César Inga ha jugado en tres posiciones diferentes en la cancha con Universitario este 2025. Foto: Universitario de Deportes

¿Cuánto es el valor de mercado de César Inga?

De acuerdo a la última actualización del reconocido portal especializado en fichajes, Transfermarkt, César Inga tiene un valor de mercado de 450 mil euros, el cual ostenta desde setiembre del 2024 y es el más alto de su carrera deportiva hasta el momento.