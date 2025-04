Puma Carranza contó la decisión que tendría que tomar Fossati con César Inga: "Hay que ser..."

Universitario de Deportes recibirá a UTC por la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 en el Estadio Monumental 'U' Marathon. Este partido será más que especial para los hinchas merengues, ya que marcará la vuelta del estratega uruguayo, Jorge Fossati en el banquillo del actual bicampeón del fútbol peruano.

PUEDES VER: Suspenden por 8 fechas a futbolista tras partido con Universitario por la Liga 1

Puma Carranza habló sobre la titularidad de Aldo Corzo y César Inga en Universitario

En la antesala de este compromiso, José Luis 'Puma' Carranza, ídolo de la institución, se refirió a la titularidad de Aldo Corzo y César Inga en el once de la 'U'. En tal sentido, no dudó en dar una categórica opinión sobre quién debería iniciar desde el 'vamos' en el actual esquema del 'Nonno'.

César Inga llegó a Universitario procedente de ADT de Tarma/Foto: Instagram

Durante el programa 'Trivu TV', el excentrocampista del equipo crema aprovechó para resaltar la polifuncionalidad que ha venido mostrando el jugador de 22 años tras su arribo a Ate, ya que, puede desempeñarse como carrilero, defensa central y marcador derecho.

"El chico sobresale en todo, ya superó lo que ha empezado. De marcador derecho, de back, carrilero, todo lo ha hecho bien", manifestó el 'Puma'.

Luego de ello, el referente de la escuadra merengue fue sincero y subrayó que, al momento de definir la alineación titular de la 'U', César Inga podría tranquilamente arrancar las acciones, en lugar de Aldo Corzo, ya que, cuando él era futbolista también tuvo que ser suplente.

Aldo Corzo quedó descartado para el partido ante UTC por lesión/Foto: X

"A la hora de la hora, es normal (que Aldo Corzo vaya al banco de suplentes). A mí me han sacado del once. Si al chico (César Inga) lo ves, ha superado a todos, hay que ser claro", sentenció el ex Universitario de Deportes.

Aldo Corzo no fue convocado para el partido ante UTC

Cabe recordar que, el capitán de Universitario quedó fuera de lista con miras al choque ante UTC por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025. De momento, el 'Mazo' aún tiene una sobrecarga muscular y se encuentra en recuperación.