¿Cuánto recibirá Universitario por alquilar el Monumental para la final de Copa Libertadores?

Mientras la Copa Libertadores 2025 se viene desarrollando con interesantes partidos en los que Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal tienen participación, una grata noticia se dio a conocer en las últimas horas con respecto a la sede de la gran final del certamen internacional.

Y es que el lunes 28 de abril, la presidenta Dina Boluarte confirmó que Lima albergará otra vez este partido luego de reunirse con Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones en los hinchas, quienes se preguntan cuánto puede recibir el club crema por el alquiler.

¿Cuánto recibirá Universitario por alquilar el Estadio Monumental U Marathon?

“El alquiler del estadio tiene un monto promedio, cuando le pregunté a la ‘U’ me dijeron ‘es un muy buen monto', un monto importante para lo que significa el alquiler de un estadio, y encima las mejoras que va a hacer Conmebol. No me dieron monto, me dijeron ‘un buen monto’”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’, programa de L1 MAX.

Aunque el ente máximo sudamericano aún no ha oficializado la sede de la gran final a disputarse en noviembre, lo cierto es que no deja de causar expectativa en los hinchas cremas y usuarios en general, siendo una importante noticia que traerá muchos beneficios al Perú.

Cabe recordar que el Estadio Monumental U Marathon, con una capacidad de 80 mil espectadores, ya tiene experiencia en eventos de gran magnitud, como la final de la Copa Libertadores 2019, por ello, siempre será una opción para la Conmebol en la definición del campeón de América.

Así se vivió la Final de la Copa Libertadores 2019 en el Estadio Monumental