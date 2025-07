Chelsea vs PSG por Final del Mundial de Clubes: fecha, día, hora y canal confirmado

Todo definido en el Mundial de Clubes 2025 al confirmarse la gran final en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos. Chelsea y PSG clasifican al duelo decisivo y afrontarán en 90 minutos la gloria de este magno torneo FIFA. Choque de europeos y de campeones, ya que ambos alzaron el trofeo de la Champions y Conference League en esta temporada.

¿Cuándo juega Chelsea vs PSG?

El partido entre Chelsea vs PSG por la Final del Mundial de Clubes se juega el próximo domingo 13 de julio del 2025. Dicho encuentro se disputará en el MetLife Stadium de New York, New Jersey, Estados Unidos.

¿A qué hora juega Chelsea vs PSG?

Este partido que paralizará al planeta entre Chelsea vs PSG se disputa a partir de las 14:00 hora peruana (21:00 horas de España, Francia e Inglaterra). De igual manera, damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas

Bolivia, Venezuela, Chile: 15:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Llaves finales del Mundial de Clubes 2025.

¿Dónde ver Chelsea vs PSG?

La transmisión del partido entre Chelsea vs PSG se verá en vivo por los canales de DGO (DSports) y DAZN para todo el Perú y Sudamérica. Asimismo, puedes sintonizarlo en señal abierta por América TV (Canal 4) y vía streaming en América TVGO.