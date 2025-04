Fossati y su contundente calificativo sobre Diego Churín, jugador cuestionado en la U: "Es..."

El más beneficiado de la fecha fue Universitario de Deportes debido a que derrotó a UTC en el Estadio Monumental y sus rivales directos no pudieron ganar en el Torneo Apertura. Tras la victoria ante los de Cajamarca, el director técnico Jorge Fossati fue consultado sobre el rendimiento de Diego Churín y mandó un contundente mensaje.

Como sabemos, el delantero argentino es uno de los futbolistas más criticados en la 'U' debido a su falta de gol, esto pese a que en el último encuentro anotó de penal el sexto tanto que selló la goleada. "He seguido mucho a Churín y he visto sus partidos. Creo que todavía no ha demostrado lo importante que es como jugador. Pero también es, de los nuevos, es el que más me impresionó. Tiene un positivismo en el día a día. Le dije a Gabi que el penal lo tira Diego", indicó.

El gol de penal que convirtió Diego Churín.

De esta manera, queda claro el apoyo de Jorge Fossati al atacante de Universitario y se espera pronto ver una mejor versión de él, ya que bajo las órdenes de Fabián Bustos apenas pudo convertir dos dianas en lo que va de la Liga 1 2025. Recordemos que junto a Alex Valera y José Rivera son los únicos tres delanteros centro que tiene el club.

Lamentablemente para Diego Churín, sobre la hora del partido fue expulsado de forma innecesaria y se perderá el próximo partido de la 'U' en el Torneo Apertura, el cual es ante Cusco FC el próximo sábado 3 de mayo desde las 18.30, en el Estadio Garcilaso Inca de la Vega, a 3.399 metros sobre el nivel del mar.

La tarjeta roja contra Diego Churín.

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Churín en Universitario?

Diego Churín firmó con Universitario de Deportes en enero de este año y lo hizo por solo una temporada, es decir que su vínculo legal con los merengues termina en diciembre del presente 2025. Sin embargo, si su olfato goleador despierta podrían renovarle por una campaña más.