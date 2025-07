Vallejo dio el batacazo en el mercado tras reforzarse con jugador de Sporting Cristal: "Préstamo"

César Vallejo tiene el principal objetivo de volver a jugar en la Liga 1. En esa línea, el elenco dirigido por el técnico José Guillermo 'Chemo' del Solar, viene gestionando la llegada de nuevos fichajes, y uno de los más recientes, proviene de Sporting Cristal.

César Vallejo se refuerza con futbolista de Sporting Cristal

Mediante sus redes sociales, el periodista Marcello Merizalde informó que el mediocampista, Sebastián Sánchez se irá cedido desde el cuadro del Rímac a la César Vallejo hasta finales de esta temporada.

"UCV se refuerza con Sebastián Sánchez, jugador de Sporting Cristal, a préstamo para afrontar el segundo semestre de la Liga 2", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Sebastián Sánchez reforzará a César Vallejo esta temporada

¿Quién es Sebastián Sánchez?

Sebastián Sánchez es un talentoso jugador, categoría 2005 que se formó en las categorías inferiores del elenco bajopontino. Mide 1.70 y se desempeña en la posición de volante ofensivo, o también extremo izquierdo.

Dentro de sus hitos deportivos, resalta el haber sido el máximo goleador de Sporting Cristal en la Copa Federación 2019 con 51 dianas. Asimismo, se proclamó como campeón del Torneo de Reservas con los celestes en la temporada 2022.

Su buen protagonismo y destacado nivel, conllevó a que el habilidoso mediocentro reciba el llamado a la selección peruana Sub 17, Sub 20 y Sub 23. Ahora, con el objetivo de tener mayores minutos, Sebastián Sánchez firma por la César Vallejo con la misión de aportar su talento para buscar el ascenso a la Liga 1 2026.

Sebastián Sánchez: ¿en qué clubes ha jugado?