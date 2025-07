Rebagliati reveló el jugador peruano que podría dar el batacazo en Cristal: "Iría desesperado..."

Sporting Cristal ha generado alta expectativa por ver qué movimientos anunciará en este mercado de pases de la Liga 1 2025. Una de las grandes novedades fue la llegada de Miguel Araujo, central de la selección peruana que busca sumar minutos a nivel profesional. Sin embargo, también hay sorpresas no tan positivas como la salida de su goleador, Martín Cauteruccio.

Durante el programa "Al Ángulo", Diego Rebagliati dijo de todo ante esta toma de decisiones en la interna de la escuadra 'rimense'; pero se animó a revelar un nombre de un jugador nacional que podría incorporarse cuanto antes a Cristal. Su condición actual no es la mejor con su club, por lo que llegaría libre para dar un nuevo batacazo en este libro de pases.

Se trata de Pedro Aquino, volante nacional que milita en México con Santos Laguna y que no ha tenido la continuidad esperada en los últimos torneos. El jugador tiene la intención de seguir en el exterior, pero dado de que el elenco azteca no lo tendría en cuenta, su situación podría cambiar radicalmente.

Pedro Aquino estaría cerca de rescindir contrato con Santos Laguna. Foto: FPF.

"Yo iría, desesperado, pero desesperado buscar a Aquino. Porque yo creo que si tú logras traer a Aquino, que además está en problemas en Santos Laguna, que está por rescindir… Logras traer a Aquino, en algún momento volverá 'Yoshi', juega 'Canchita'… logras un equipo sólido como es la 'U'. ¿En la 'U' cuántos goles tiene el goleador? 5, 6…el gol lo tienes repartido por toda la cancha. La 'U' ha ganado los partidos más importantes con gol de Corzo en pelota parada. Cristal tiene lograr ser un equipo fuerte atrás. Autuori repetía toda la vida esta frase 'los campeonatos en el mundo, siempre lo gana el que tiene goles en contra'. En Cristal les ha tomado una vida en entender", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Pedro Aquino y sus palabras sobre regresar a Sporting Cristal

En mayo del 2025, Pedro Aquino fue llamado a la selección peruana para la fecha FIFA de junio. El volante nacional no dudó en hablar con los medios de prensa y asegurar que es hincha acérrimo de Sporting Cristal. No obstante, fue claro con un posible regreso a tienda del Rímac.

"Saben que yo soy hincha de Cristal a muerte. No es momento de regresar, de mi retorno a Cristal. Claramente, me gustaría, pero siento que puedo dar un poquito más en el extranjero. Las puertas nunca las voy a cerrar. Salí de Cristal y estoy agradecido por todo lo que me dio en mi carrera. Quiero seguir creciendo en el extranjero… también la familia ya se acostumbró mucho afuera. Ahorita, pronto… todavía no es mi regreso. Estoy bien enfocado con Cristal porque soy hincha, con muchas ganas quizá volver en algún momento, pero es Cristal o nada", declaró Pedro Aquino en la Videna.

(VIDEO: Youtube Sebastián Pantoja)