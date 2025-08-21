0
Universitario empató 0-0 con Palmeiras

Palmeiras se pronunció tras eliminar a Universitario de la Copa Libertadores: "A la..."

Universitario fue eliminado de la Copa Libertadores 2025 y, tras el partido, Palmeiras publicó un potente mensaje sobre su clasificación.

Francisco Esteves
Palmeiras dejó un mensaje a Universitario.
Palmeiras dejó un mensaje a Universitario. | Foto: Palmeiras - X.
Tras haber goleado 4-0 a Universitario de Deportes en Lima, Palmeiras jugó sumamente relajado en Brasil y con un empate 0-0 clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Una vez culminada la llave, el 'Verdao' sorprendió a todos con una inesperada publicación que podría incomodar a los hinchas del cuadro merengue.

Mediante su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social a nivel mundial, el elenco de Sao Paulo decidió destacar que avanzó a la próxima ronda del campeonato de clubes más importante de toda la Conmebol. "¡Pasamos a la siguiente fase, familia!", precisó, junto con una imagen que te brindaremos a continuación en la que se observa su escudo.

Palmeiras avanzó en la Copa Libertadores.

Ahora Palmeiras enfrentará a River Plate en los cuartos de final y buscará llegar a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto argentino empató 1-1 en el marcador global con Libertad de Paraguay y por ello se fueron a la definición por penales, donde con gran actuación de Franco Armani venció por 3-1 y generó euforia en el Estadio Más Monumental.

Por su parte, los brasileños habían derrotado 4-0 a Universitario en Lima y muchos esperaban otro resultado similar en el Allianz Parque, pero para sorpresa de muchos, jugando incluso con titulares, no pudo pasar de la igualdad 0-0 ante el equipo dirigido por Jorge Fossati. Incluso, a la 'U' le anularon un gol de Jairo Concha en los primeros minutos de juego por posición adelantada.

Jorge Fossati habló sobre partido con Palmeiras

Tras la derrota en Brasil, Jorge Fossati indicó lo siguiente: "Sí, ese es nuestro sentimiento hoy. Y por encima de todo, creo que quedó muy claro que la 'U' jugó y pudo competir contra el mejor equipo de la copa, que simplemente tiene un grupo de jugadores extraordinario y un gran entrenador, pero creo que lo dije antes del juego que teníamos en mente que teníamos las cualidades para jugar contra un gran club como Palmeiras, mirándolo a los ojos. Infelizmente, eso en Lima no fue posible".

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

