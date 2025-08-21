¡Desde Argentina! El refuerzo que llegaría a Universitario para la temporada 2026

Universitario viene realizando una gran campaña este 2025. En la Liga 1 siguen luchando por ser tricampeones nacionales, mientras que a nivel internacional llegó hasta los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, los cremas no quieren dormirse en sus laureles y ya comienzan a planificar la temporada 2026, por lo que se reveló que están buscando a un refuerzo que llegaría desde Argentina.

En las últimas horas ha comenzado a especularse que Luis Ramos podría fichar por la 'U' para el próximo año, pero otro nombre que viene sonando con fuerza es el de Diego Romero. El actual arquero de Banfield de Argentina es una prioridad en el club de Ate y, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, le han pedido que regrese de su préstamo hace algunas semanas.

"Un arquero, porque yo creo que Britos tal vez no se queda o depende de como termine el año porque ya le hubiesen dicho para renovar y todavía no se habló. La verdad es que la 'U' quiere que sea Diego Romero y le ha pedido hace semanas y a su entorno que regrese", informó en la reciente emisión del programa 'PBO Campeonísimo'.

Diego Romero no querría venir y Universitario intentará convencerlo

Sin embargo, el retorno del guardameta de 24 años no sería una tarea fácil para la directiva merengue, pues tanto él como su entorno no creen que sea una buena opción volver al Perú porque consideran que puede tener una oportunidad en el fútbol argentino en algún momento. Ante ello, en el club estudiantil buscarán convencerlo en las siguientes semanas con el objetivo que sea el '1' titular el 2026.

"Lo que ha dicho Romero y su entorno es: 'Creemos que no es lo mejor porque va a tapar en algún momento en Argentina y que siga el proceso allá'. Lo que la 'U' va a hacer en las próximas semanas es insistir para convencer a Romero que vuelva al equipo y asuma el titularato el 2026. Esa es una historia que se verá en su momento", agregó.

Diego Romero cree que no es lo mejor para su carrera regresar a Universitario, pero en tienda crema buscarán convencerlo. Foto: Banfield

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Romero con Universitario?

En el segundo semestre del 2024, Universitario anunció por todo lo alto la renovación de Romero Cachay tras sus buenas actuaciones bajo los tres palos del plantel crema. El nuevo vínculo del golero es hasta diciembre del 2027, por lo que aún le quedan dos años y medio de contrato por cumplir.

Diego Romero no está jugando en Argentina

Pese a que se fue con el objetivo de ser titular en Banfield, Diego Romero no ha podido consolidarse en la portería del 'Taladro' en lo que va de la presente temporada. Es más, aún no logra debutar en la Liga Profesional y solo ha tapado 90 minutos en el triunfo 1-0 sobre Villa Mitre en abril pasado por la primera ronda de la Copa Argentina.