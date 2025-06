Sanguinetti, arquero titular de Banfield, dio rotunda opinión sobre Diego Romero: "Un..."

En busca de más oportunidades para jugar, Diego Romero dejó Universitario de Deportes a principios del 2025 y llegó a Banfield en condición de cedido. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido ganar el titularato, siendo el dueño del puesto Facundo Sanguinetti. Justamente el '1' titular del equipo se refirió sobre el golero peruano con rotunda opinión.

PUEDES VER: Bryan Reyna paraliza Argentina al lucirse con DOBLETE en Belgrano de Córdoba

En reciente entrevista, el portero argentino fue consultado sobre el exUniversitario y no dudó en asegurar que su llegada al club le ha hecho bien a nivel futbolístico pues evitó que se relajara en el día a día y de lo máximo de sí en los entrenamientos para quedarse con el puesto en el once del 'taladro'.

"En el fútbol en general pasa eso, cuando te sientes que estas un poco cómodo y ves que hagas lo que hagas no pasa nada grave, eso te hace relajarte y no hay tiempo para eso. Así que yo soy consciente que la llegada de Diego (Romero) me vino muy bien", declaró en el podcast de Youtube 'Código Banfield'.

Video: Código Banfield

Facundo Sanguinetti solo le ha permitido tapar un partido a Diego Romero

El fútbol argentino se encuentra paralizado desde inicios de junio y recién se retomará en junio con el Torneo Clausura de la Liga Profesional. En lo que llevamos de la temporada 2025, tanto con Ariel Broggi como con Pedro Trogio, Sanguinetti ha sido casi siempre el titular bajo los tres palos del conjunto 'Verdiblanco', jugando 1440 minutos en 16 partidos, recibiendo 19 goles y dejando su valla invicta en cuatro ocasiones.

Facundo Sanguinetti compite con Diego Romero por ser el arquero titular de Banfield. Foto: Composición Líbero

No obstante, Romero ha tenido su chance de demostrar que también puede arrancar los encuentros porque en su único duelo disputado, por la primera ronda de la Copa Argentina frente a Villa Mitre, dejó su portería en cero y fue importante para el triunfo del 'Taladro' por la mínima diferencia, clasificando así a la siguiente instancia.

Diego Romero solo fue titular en un partido por la Copa Argentina con Banfield. Hasta ahora no debuta en la Liga Profesional. Foto: Banfield

¿Cuánto es el valor de mercado de Facundo Sanguinetti y Diego Romero?

Es preciso señalar que ambos guardametas tienen un precio completamente diferente. De acuerdo al portal Transfermarkt, Facundo Sanguinetti tiene un valor de 2 millones de euros, mientras que Diego Romero solo tiene un costo de mercado de 700 mil euros. No obtante, el rendimiento de ambos hace que los hinchas de Banfield estén tranquilos por tener a dos arqueros de confianza.