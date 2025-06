'Puma' Carranza dio firme mensaje sobre la posible llegada de Jesús Castillo a la U: "Es un..."

Universitario de Deportes está muy cerca de cerrar a su segundo fichaje para el Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. En las últimas horas, el nombre de Jesús Castillo ha cobrado gran fuerza, y su incorporación al club crema parece inminente. Frente a esta posible llegada, el ídolo crema José Luis 'Puma' Carranza se pronunció en su programa "La Interna" y no se guardó nada.

'Puma' Carranza sobre la posible llegada de Jesús Castillo a Universitario

En primer lugar, Carranza destacó que la posición en la que juega Jesús Castillo ya tiene un dueño claro en el once titular de Jorge Fossati: Rodrigo Ureña. El exvolante crema aseguró que Ureña es fundamental en el equipo. "Rodrigo Ureña es un entrenador en el mediocampo. Quieras o no, él pone el respeto, es el que corrige, la columna vertebral. Es muy comprometido con la institución, sobre todo con la reserva, porque les daba premios y otras cosas", señaló el 'Puma'.

Video: TRIVU

Pese a su defensa de Ureña, el 'Puma' reconoció que Jesús Castillo podría ser un gran refuerzo por sus cualidades físicas y técnicas. "Tiene 1 metro 95, calidad", mencionó con contundencia. Además, no dejó de lado el rendimiento de Jorge Murrugarra, a quien elogió por su buen desempeño cada vez que le tocó reemplazar a Ureña: "Murrugarra la ha hecho bien, ha sido un buen recambio".

Sobre el posible impacto del fichaje en la interna del plantel, Carranza fue claro: no habrá conflictos, solo sana competencia. "Solo habrá competencia, en la 'U' no pelean, solo por el puesto. Es un grupo muy importante. Si hay 50, los 50 van a pelear. No distorsionen el mal ambiente porque en la 'U' siempre hay buen ambiente", sentenció.

Jesús Castillo no logra continuidad en Gil Vicente.