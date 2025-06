Bayern Múnich vs Boca Juniors EN VIVO, Mundial de Clubes: dónde ver, horario y pronóstico

Partidazo en Miami entre Bayern Múnich vs Boca Juniors por la segunda jornada del grupo C del Mundial de Clubes 2025. Este encuentro se llevará a cabo este viernes 20 de junio a partir de las 20:00 hora peruana (22:00 horas de Argentina) con la transmisión GRATIS de América TV (TV GO). Asimismo, podrás ver por los canales DGO (DSports) y DAZN por internet.

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Boca Juniors?

El partido entre Bayern Múnich vs Boca Juniors se juega este viernes 20 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El conjunto alemán buscará sellar su clasificación a octavos de final ante un cuadro 'xeneize' que no quiere decirle adiós al certamen de la FIFA.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs Boca Juniors?

Este compromiso en Miami entre Bayern Múnich vs Boca Juniors inicia a partir de las 20:00 hora peruana (22:00 horas de Argentina). De igual manera, damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

PAÍSES HORARIOS México 19:00 horas Perú, Ecuador, Colombia 20:00 horas Bolivia, Venezuela, Chile 21:00 horas Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay 22:00 horas España, Alemania 03:00 horas (21 de junio)

¿En qué canal ver Bayern Múnich vs Boca Juniors?

La transmisión del partido entre Bayern Múnich vs Boca Juniors se verá EN VIVO y EN DIRECTO por DGO (Dsports), DAZN, Disney Plus y América TV (TVGO). Vale indicar, que la señal abierta del Canal 4 es totalmente GRATIS para el territorio peruano.

Bayern Múnich y Boca Juniors afrontan un partidazo en Miami.

Formación Bayern Múnich vs Boca Juniors

Bayern Múnich: Neuer. Guerreiro, Stanisic, Tah, Boey, Pavlovic, Kimmich, Coman, Müller, Olise y Harry Kane.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón o Malcom Braida, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

Bayern Múnich vs Boca Juniors: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Bayern Múnich se perfila ampliamente como favorito ante Boca Juniors por el Mundial de Clubes 2025. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS BAYERN MÚNICH EMPATE BOCA JUNIORS Betano 1.27 6.50 12.50 Bet365 1.22 6.00 11.00 1XBet 1.26 6.49 12.90 Coolbet 1.22 6.85 13.50 Doradobet 1.26 6.00 11.00

Boca Juniors viene de igualar ante Benfica.

Dos bajas en Boca Juniors ante Bayern Múnich

Miguel Ángel Russo no contará con Figal y Herrera tras ser expulsados en el debut por el Mundial de Clubes ante Benfica. Ante ello, el estratega argentino buscará nuevas alternativas para lo que resta de la fase de grupos. Recordemos, que ambos jugadores fueron suspendidos por cuatro fechas.