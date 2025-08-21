- Hoy:
Universitario dio firme mensaje tras quedar eliminados de la Copa Libertadores: "Con..."
Universitario de Deportes no se quedó callado y dio un fuerte mensaje luego de quedar eliminados ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 4-0 en el marcador global frente a Palmeiras de Brasil. Sin embargo, el equipo merengue se mantuvo firme ante los brasileños en el duelo de vuelta en el mismísimo Allianz Arena de Sao Paulo.
Tras consumar su derrota y eliminación de torneos internacionales, Universitario salió al frente para dar un firme mensaje a toda la hinchada merengue utilizando sus redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram y X (antes Twitter).Universitario de Deportes rompió su silencio tras caer eliminados de la Copa Libertadores ante Palmeiras: "Con la U siempre"
"Por siempre a tu lado. Con la U siempre", se puede leer acompañado de una imagen del conjunto crema abrazados en símbolo de unión ante las adversidades, en este caso la eliminación de la Libertadores en octavos de final.
De esta forma, Universitario de Deportes ahora solo se enfocará en el Torneo Clausura de la Liga 1 y su nueva meta será derrotar a Alianza Lima en el séptima fecha en el Estadio Monumental de Ate.Universitario empató 0 a 0 con Palmeiras en condición de visita por el duelo de vuelta de la Copa Libertadores.
Además, Jorge Fossati tendrá la oportunidad de replantear su nuevo once al ver que jugadores como José Carabalí, Jairo Vélez, Anderson Santamaría y Jesús Castillo, titulares ante Palmeiras, pueden ser parte sin problemas del nuevo planteamiento del técnico uruguayo.
Por último, el partido entre Universitario y Alianza Lima se disputará el domingo 24 de agosto de 2025 a las 17:30 horas (hora de Perú) en el Estadio Monumental de Lima por la jornada 7 del Clausura de la Liga 1.
