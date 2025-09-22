Al Nassr vs Jeddah EN VIVO vía DAZN: a qué hora, pronóstico y donde ver a Cristiano Ronaldo

Momento de volver a ver en acción a Cristiano Ronaldo. Al Nassr se enfrentará a Jeddah este martes 23 de septiembre por los dieciseisavos de final de la Copa Rey de Campeones. Este partido se disputará en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal de Arabia Saudita desde la 1:30 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO mediante la señal de DAZN.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Jeddah?

A continuación, te presentamos los horarios confirmados para que no te pierdas ningún detalle del emocionante duelo entre Al Nassr vs Jeddah por los dieciseisavos de la Copa Rey de Campeones:

Perú, Ecuador y Colombia: 1:30 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2:30 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 3:30 p.m.

México y Centroamérica: 12:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 2:30 p.m.

España: 8:30 p.m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Jeddah EN VIVO?

El enfrentamiento entre Al Nassr vs Jeddah contará con la transmisión en exclusiva por el canal Saudi Sports Company (SSC). Asimismo, podrá ser sintonizado EN VIVO ONLINE por vía streaming mediante DAZN. En Estados Unidos la transmisión va a cargo de Fox Deportes.

Al Nassr vs Jeddah: previa del partido de Cristiano Ronaldo

Al Nassr afronta una nueva ronda eliminatoria en su camino por obtener un nuevo título y ampliar su palmarés. El equipo de Cristiano Ronaldo llega ese partido con la moral a tope luego de haber logrado una categórica victoria por 5-1 ante Al Riyadh en la última jornada de la Liga Profesional Saudi, donde marchan en el primer lugar.

Al Nassr de Cristiano Ronaldo buscará imponerse ante Jeddah. Foto: Al Nassr.

El astro portugués también llegará motivado luego de haber conseguido un asombroso doblete en el último partido y conseguir alcanzar la marca de 945 goles en toda su carrera profesional.

Por su parte, Jeddah buscará dar el gran golpe venciendo al favorito para esta llave y buscará amargarle la noche a 'CR7'. El cuadro de casa viene de ganar por 2-1 ante Al Wehda, con el que encadenó su segunda victoria consecutiva.

Posible alineación del Al Nassr

Posible alineación del Al Nassr: Al-Najjar; Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Yahya; Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Gabriel; Sadio Mane; Joao Felix y Cristiano Ronaldo

Últimos partidos del Al Nassr

20/09/2025 | Al Nassr 5-1 Al Riyadh

17/09/2025 | Al Nassr 5-0 FC Istiklol

14/09/2025 | Al Nassr 2-0 Al Kholood

29/08/2025 | Al Taawon 0-5 Al Nassr

23/08/2025 | Al Nassr 2-2 Al Ahli

Al Nassr vs Jeddah: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Al Nassr parte ampliamente como favorito para poder quedarse con la victoria ante Jeddah por la Copa Rey de Campeones. A continuación, te dejamos las cuotas de las principales casas de apuestas para que pueda realizar tu mejor jugada.

Apuestas Al Nassr Empate Jeddah Betsson 1.08 7.30 19.50 Betano 1.12 8.50 26.00 1xBet 1.108 7.3 14.20 Coolbet 1.01 7.00 21.50

¿Dónde juegan Al Nassr vs Jeddah?

El partido entre Al Nassr vs Jeddah está programado para disputarse en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal de la ciudad de Yedah, Arabia Saudita. Este recinto cuenta con una capacidad de 27 mil espectadores.