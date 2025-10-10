0
¿A qué hora juega España vs Georgia y dónde ver EN VIVO partido por Eliminatorias UEFA?

España vs Georgia se enfrentarán EN VIVO por la fecha 3 de las Eliminatorias UEFA en el Estadio Manuel Martínez Valero. Conoce los horarios y qué canal pasa el partido.

Angel Curo
España se enfrenta a Georgia por las Eliminatorias UEFA
España se enfrenta a Georgia por las Eliminatorias UEFA | Composición: Líbero
España vs Georgia se enfrentan este sábado 11 de octubre por la tercera jornada del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero, en la ciudad de Elche, y será clave en la lucha por el primer lugar. La 'Roja' buscará mantenerse firme en su camino a la clasificación a la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega España vs Georgia?

A continuación, te revelamos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún detalle del partido entre España vs Georgia correspondiente por la fecha 3 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.
  • Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 3:45 p.m.
  • México y Centroamérica: 12:45 p.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 2:45 p.m.
  • España: 8:45 p.m.

¿Dónde ver España vs Georgia EN VIVO?

Si quieres ver el partido entre España vs Georgia EN VIVO ONLINE, por la ida de la tercera jornada de las Eliminatorias UEFA 2026, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de transmisión.

  • Perú, Bolivia y Chile: ESPN y Disney Plus.
  • Argentina, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
  • Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.
  • Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.
  • México: Sky Sports y Sky Plus.
  • Estados Unidos: fuboTV, Fox Sports, Amazon Prime, ViX y Fox One.
  • España: RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y TVE La 1.

España vs Georgia: previa del partido por Eliminatorias UEFA

La selección española atraviesa un gran momento tras haber conseguido dos triunfos por goleada en sus primeros partidos del Grupo E, ante Bulgaria y Turquía, resultados que la mantienen como líder. No obstante, conscientes de que un tropiezo podría complicar sus aspiraciones, los dirigidos por Luis de la Fuente buscarán mantener su racha positiva y asegurar el primer lugar de la tabla.

Selección Española

España no podrá contar con seis de sus habituales titulares.

La mala noticia para España pasa por las múltiples bajas confirmadas: Nico Williams, Dani Carvajal, Gavi, Fermín López, Fabián Ruiz y su máxima figura, Lamine Yamal, no estarán disponibles. De esta manera, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá en el talento de Pedri González, quien liderará el mediocampo.

Por su parte, Georgia intentará recuperar terreno tras la derrota ante Turquía en la jornada inaugural. Para ello, todas las miradas estarán puestas en su estrella, Khvicha Kvaratskhelia, quien llega en gran forma luego de sumar minutos y marcar con el PSG en la Champions League.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

