- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Com. Unidos
- River Plate vs Sarmiento
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Adiós a los sellos: NUEVOS controles para pasaportes estadounidenses desde el 12 de octubre
Desde el 12 de octubre, los viajeros con pasaporte estadounidense ya no recibirán sellos al ingresar a Europa gracias al nuevo sistema EES.
A partir del 12 de octubre, los ciudadanos estadounidenses que ingresen a Europa encontrarán un sistema de control fronterizo completamente renovado. El tradicional sello en el pasaporte desaparecerá y será reemplazado por un registro digital biométrico, como parte de la implementación del Sistema de Entrada y Salida (EES) en 29 países europeos.
PUEDES VER: ¡Cuidado! Llevar este OBJETO en tu bolso podría hacerte PERDER la visa americana al instante
Europa moderniza sus controles fronterizos.
Viajar a Europa con pasaporte de EE. UU. tendrá nuevos controles
La medida forma parte de un plan de modernización de fronteras que busca agilizar los cruces migratorios y fortalecer la seguridad. Según el Departamento de Estado, el EES recopilará automáticamente huellas dactilares, imágenes faciales, datos de pasaporte y fechas de entrada y salida, eliminando así la necesidad de sellos físicos.
El sistema empezará a operar de manera progresiva hasta abril de 2026 y se aplicará a viajeros que ingresen sin visa para estadías cortas (máximo 90 días en un período de 180 días).
Qué deben saber los viajeros estadounidenses
Los turistas norteamericanos no tendrán que realizar trámites adicionales. Bastará con presentar su pasaporte válido al llegar a cualquiera de los países que integran el espacio Schengen. Sin embargo, quienes se opongan a los controles biométricos no podrán evitar el procedimiento, ya que es obligatorio para todos los visitantes no pertenecientes a la UE.
La nueva política incluirá a naciones como Francia, España, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Grecia, entre otras. En total, 29 países europeos formarán parte del programa.
Beneficios del nuevo sistema EES
La Unión Europea sostiene que este cambio permitirá:
- Reducir tiempos de espera en aeropuertos y puntos fronterizos.
- Evitar sellos físicos, reemplazándolos por un registro digital automatizado.
- Prevenir estadías irregulares y fortalecer el control migratorio.
- Reforzar la seguridad al contar con información precisa de cada viajero.
La medida representa un cambio histórico en la manera en que millones de estadounidenses ingresan a Europa y forma parte de una tendencia global hacia fronteras más seguras y tecnológicas.
- 1
MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales
- 2
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: USCIS anuncia un cambio clave para quienes soliciten asilo, ciudadanía o visas en 2025
- 3
¿Buscas afiliarte a Medicare? Así puedes hacerlo fácil y rápido con el Seguro Social en Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50