El FUERTE MENSAJE de USCIS para inmigrantes que acuden a sus oficinas durante el cierre del gobierno federal: "Piénsalo de nuevo"

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un contundente recordatorio para todos los inmigrantes que planeen acudir a sus oficinas, incluso durante el cierre parcial del gobierno federal. A través de sus redes sociales, la agencia advirtió sobre los riesgos de intentar eludir los procedimientos migratorios vigentes y reafirmó que sus servicios esenciales continuarán funcionando con normalidad.

El fuerte mensaje de USCIS para los inmigrantes que acuden a sus oficinas en Estados Unidos

A pesar de la parálisis presupuestaria que afecta a distintas dependencias federales, United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) ha asegurado que continuará ofreciendo sus servicios clave para la regularización del estatus migratorio. Adicionalmente, la agencia enfatizó que los controles y medidas implementados por la administración Donald Trump, incluidas las políticas migratorias más estrictas, permanecen vigentes.

"¿Crees que puedes salirte con la tuya cometiendo fraude migratorio durante el cierre? Piénsalo de nuevo. Seguimos trabajando y te encontraremos. Estamos comprometidos a defender la patria, a pesar del cierre del Senado demócrata", alertó la agencia.

El gobierno de Trump mantiene su ofensiva contra la inmigración.

La comunicación reafirma que el organismo continuará supervisando cada trámite y procedimiento con rigurosidad, independientemente del contexto político o presupuestario.

Detención de solicitantes y advertencias sobre fraudes migratorios

La agencia también compartió un caso reciente que ilustra la importancia de cumplir con las normas migratorias. Un ciudadano peruano fue detenido en la oficina de USCIS en Fairfax, Virginia, después de que los agentes descubrieran una orden de arresto pendiente por resistirse a la autoridad y no presentarse ante la justicia.

USCIS subraya que sus procesos de verificación son estrictos y que cualquier intento de fraude o incumplimiento de la ley puede acarrear consecuencias graves, incluso durante periodos de cierre parcial del gobierno. La entidad enfatiza que su misión de proteger la seguridad nacional y garantizar la legalidad en los trámites migratorios sigue siendo prioritaria.