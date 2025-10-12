Columbus Day 2025: ¿Habrá ENTREGA DE CORREO el lunes 13 de octubre? Esto ocurre con UPS y FedEx durante el feriado federal

Este lunes se celebra un feriado federal conocido como el Día de Colón (Columbus Day), que en varias regiones también se conmemora como el Día de los Pueblos Indígenas. Aunque muchas tiendas y comercios permanecerán abiertos, las oficinas gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal, estarán cerradas, lo que afectará algunos servicios públicos.

¿Hay entrega de correo el lunes 13 de octubre en Columbus Day 2025?

El lunes 13 de octubre se acerca rápidamente, y, ya sea que tenga un fin de semana largo o no, hay algo que no tendrá que hacer ese día: revisar su buzón de correo.

El Columbus Day es un feriado federal en Estados Unidos, lo que significa que tanto las oficinas gubernamentales como los bancos permanecerán cerrados. Esto incluye al Servicio Postal de los EE. UU. (USPS), que no realizará entregas ese lunes, dejando su buzón vacío.

Si está esperando paquetes, hay buenas noticias: los servicios de entrega privados, como FedEx, UPS y Amazon, seguirán operando con normalidad durante el Día de Colón, según sus sitios web.

¿Los bancos estarán cerrados en Columbus Day 2025?

El lunes 13 de octubre de 2025, muchas sucursales bancarias importantes en Estados Unidos estarán cerradas por Columbus Day. Esto incluye bancos como Capital One, Bank of America, Wells Fargo, PNC, Truist, Citibank y JPMorgan Chase, según informaron las entidades a USA TODAY. A pesar del cierre de las sucursales, las cafeterías de Capital One seguirán abiertas para los clientes que deseen visitarlas.

¿Es Columbus Day un feriado federal en 2025?

Sí, el Columbus Day, conocido en español como Día de Colón, es un feriado federal oficial en Estados Unidos en 2025. Este año se celebrará el lunes 13 de octubre, correspondiente al segundo lunes de octubre, como indica la tradición.

Estados Unidos conmemora el Día de Colón el lunes.

Aunque a nivel nacional sigue siendo un feriado federal, varios estados y ciudades han decidido reconocer esta fecha como Indigenous Peoples' Day (Día de los Pueblos Indígenas) en honor a las comunidades nativas.