¿Tengo que TRABAJAR el lunes 13 de octubre en EE. UU.? Lo que debes saber sobre el FERIADO de Columbus Day

Cada año, Estados Unidos celebra feriados que marcan su historia y tradiciones. Entre ellos, el Columbus Day destaca como un día de conmemoración histórica, conocido en español como el Día de la Raza. En 2025, este feriado se celebrará el lunes 13 de octubre, ofreciendo a muchos estadounidenses un día de descanso y reflexión sobre el legado histórico de Cristóbal Colón.

El lunes es feriado en Estados Unidos.

Columbus Day 2025: ¿Debo trabajar el lunes 13 de octubre en EE. UU.?

Durante este feriado, las dependencias del gobierno federal, como oficinas de correos, escuelas públicas y bibliotecas, suelen permanecer cerradas. Sin embargo, no todos los sectores siguen la misma regla: bancos, supermercados, restaurantes y la bolsa de valores, por lo general, continúan operando.

Esto significa que, aunque los empleados del gobierno tengan el día libre, otras personas continuarán con sus actividades normales. Verifica con tu empleador si deberás trabajar en Columbus Day, ya que no existe una ley federal que obligue a los empleadores privados a pagar horas extra por laborar en este feriado.

¿Qué estará abierto y qué cerrado el lunes 13 de octubre?

Así funcionarán los servicios el lunes 13 de octubre:

Correo : Todas las oficinas postales estarán cerradas y no habrá entrega de correo.

: Todas las oficinas postales estarán cerradas y no habrá entrega de correo. Envíos privados : UPS y FedEx funcionarán con normalidad, aunque algunos envíos podrían tardar un poco más.

: UPS y FedEx funcionarán con normalidad, aunque algunos envíos podrían tardar un poco más. Bancos : La mayoría cerrará por ser un feriado de la Reserva Federal. Bank of America y Wells Fargo cerrarán sus sucursales; Chase abrirá pero sin procesar transacciones en línea. Los cajeros automáticos y la banca en línea seguirán funcionando.

: La mayoría cerrará por ser un feriado de la Reserva Federal. Bank of America y Wells Fargo cerrarán sus sucursales; Chase abrirá pero sin procesar transacciones en línea. Los cajeros automáticos y la banca en línea seguirán funcionando. Mercados financieros : Los mercados de valores estarán abiertos, pero los mercados de bonos permanecerán cerrados.

: Los mercados de valores estarán abiertos, pero los mercados de bonos permanecerán cerrados. Oficinas federales : Todas estarán cerradas, incluidos tribunales y servicios esenciales, que retomarán sus horarios habituales el martes 14.

: Todas estarán cerradas, incluidos tribunales y servicios esenciales, que retomarán sus horarios habituales el martes 14. Tiendas y supermercados: Los grandes minoristas como Target, Walmart, Costco y Sam's Club, así como supermercados y farmacias (Safeway, Kroger, Walgreens, CVS) estarán abiertos. Se recomienda verificar los horarios locales.

¿Qué estados de EE. UU. ya no celebran el feriado del Columbus Day?

Cada vez más estados de EE. UU. están reemplazando el Columbus Day (Día de Colón) por el Indigenous Peoples' Day (Día de los Pueblos Indígenas) o decidiendo no celebrarlo como feriado estatal. Aunque el Columbus Day sigue siendo un feriado federal, su reconocimiento a nivel estatal o municipal varía.

Dakota del Sur lo celebra como Native Americans' Day desde 1982. Otros estados, como Maine, Minnesota, Nuevo México y Vermont, también han adoptado la nueva festividad.

Oregón y Alaska no lo consideran un feriado pagado a nivel estatal.

En estados como California, muchas ciudades y condados optan por el Día de los Pueblos Indígenas, aunque el estado en general puede mantener otra postura.

Algunos estados, como Rhode Island y Nebraska, reconocen ambos días simultáneamente.

Cada vez más estados de EE. UU. cambian Columbus Day por Indigenous Peoples' Day.

La tendencia a reemplazar el Columbus Day sigue en aumento, y la lista de estados que lo celebran de manera tradicional puede cambiar cada año.