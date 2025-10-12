- Hoy:
Estados Unidos ACELERA procesos migratorios: Green Card, ciudadanía y permisos ahora más rápidos
USCIS moderniza sus trámites migratorios. Green Card, ciudadanía y permisos laborales podrán gestionarse totalmente en línea.
El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) presentó una de sus reformas tecnológicas más ambiciosas: la digitalización integral de los trámites migratorios clave en Estados Unidos. A partir de ahora, las solicitudes de residencia permanente, ciudadanía y permisos laborales podrán gestionarse completamente en línea, sin depender de procesos en papel ni demoras por correo tradicional.
PUEDES VER: Joe Biden ENFRENTARÁ cinco semanas de radioterapia tras diagnóstico de cáncer de próstata
Nueva era digital para la inmigración en EE. UU.
USCIS transforma sus servicios para agilizar la inmigración
El nuevo ecosistema digital reúne en una sola plataforma funciones esenciales como presentación de formularios, pago de tarifas y seguimiento de solicitudes. Esta modernización busca reducir errores humanos, acelerar los tiempos de respuesta y simplificar los procesos administrativos que antes podían tardar meses.
Un sistema más ágil, seguro y accesible
Los solicitantes podrán completar sus trámites desde cualquier dispositivo y acceder a herramientas que facilitan el proceso: guardar borradores, corregir información antes de enviar, recibir confirmaciones instantáneas y monitorear cada etapa de su caso en tiempo real.
Entre los formularios que ya pueden gestionarse digitalmente se encuentran:
- I-90 (reemplazo de Green Card)
- I-130 (petición de familiar extranjero)
- I-765 (permiso de trabajo)
- I-821/D (TPS y DACA)
- N-400, N-600 y N-600K (naturalización y certificados de ciudadanía)
La plataforma también incorpora funciones innovadoras como FOIA FIRST, para solicitar copias de expedientes migratorios, y myE-Verify, un servicio gratuito que permite verificar la elegibilidad laboral.
Beneficios directos para millones de inmigrantes
La digitalización beneficiará a millones de personas, incluidos quienes forman parte de programas como DACA, TPS o reunificación familiar. El cambio reduce la necesidad de trámites presenciales, optimiza tiempos de espera y ofrece mayor transparencia en cada etapa del proceso migratorio.
