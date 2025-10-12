Joe Biden ENFRENTARÁ cinco semanas de radioterapia tras diagnóstico de cáncer de próstata

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 82 años, comenzará un tratamiento intensivo de radioterapia como parte de un nuevo plan médico para hacer frente al cáncer de próstata que padece. De acuerdo con un portavoz citado por NBC, las sesiones de radiación se extenderán por cinco semanas y estarán acompañadas de un tratamiento hormonal para frenar la metástasis ósea detectada meses atrás.

Joe Biden enfrentará cinco semanas de radioterapia como parte de su tratamiento.

Radioterapia intensiva como parte de su tratamiento oncológico

Esta nueva etapa en su tratamiento llega tras la operación a la que se sometió en septiembre para extirpar células cancerígenas de la piel. Biden, quien dejó la presidencia en enero como el mandatario de mayor edad en la historia de Estados Unidos, ha enfrentado diversos procedimientos médicos en los últimos años.

En 2023, se le retiró exitosamente una lesión cancerosa en el pecho, y en 2024 fue declarado “apto” para continuar en sus funciones tras un examen físico. Sin embargo, su estado de salud fue uno de los factores que marcaron su salida de la carrera presidencial, cuando decidió respaldar a Kamala Harris en su intento fallido de llegar a la Casa Blanca frente a Donald Trump.

Un tratamiento que reaviva el debate sobre edad y liderazgo

Actualmente, el expresidente se encuentra bajo supervisión médica estricta y su entorno ha subrayado que mantiene un buen estado de ánimo pese al complejo tratamiento que enfrentará. Su caso ha reavivado el debate nacional sobre la edad, la salud y la capacidad para ejercer cargos de alta responsabilidad en Estados Unidos.