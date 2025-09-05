Recientemente, medios internacionales anunciaron que el expresidente demócrata de los Estados Unidos, Joe Biden, se sometió a una operación quirúrgica, donde le extirparon las células cancerosas de la piel. Su portavoz reveló que el político se encuentra recuperándose tras la intervención de manera satisfactoria. ¿Qué procedimiento se realizó? AQUÍ todo lo que se sabe sobre su salud.

Joe Biden se somete a impensada operación y este es su actual estado de salud

El exmandatario estadounidense se encuentra recuperándose de la cirugía de Mohs, procedimiento al que se sometió hace poco y que consiste en extirpar el tejido canceroso capa por capa, esto con la finalidad de eliminar todas las células cancerosas. NBC y el portavoz de Biden confirmaron este hecho, pero, no han revelado la fecha exacta ni más detalles de la operación.

El político de 82 años, como se sabe, ha sido el presidente más mayor de toda la historia del país americano. En 2023, ya se había sometido a una cirugía muy parecida en el pecho, esto en medio de su cargo como autoridad de la Casa Blanca.

Asimismo, en este 2025, en mayo, sorprendió a sus simpatizantes al anunciar, en un comunicado oficial, que fue diagnosticado con un cáncer de próstata "agresivo", de nivel 9 en la escala de Gleason, perteneciente al Grupo 5, con "metástasis en el hueso".

Cabe precisar que él abandonó el cargo de presidente por justamente motivos de salud y su sucesora fue Kamala Harris, quien postuló a la presidencia, pero perdió las elecciones frente a Donald Trump, quien es el actual líder de la Casa Blanca y de toda la nación americana.

Trump y la vez que criticó a Biden por ataque terrorista

En junio de este año, Donald Trump se refirió al trágico accidente ocurrido en el área comercial de Boulder, donde se vivió un atentado terrorista. Después de saber que el victimario lastimó a ocho personas mientras gritaba "Palestina libre", el presidente de Estados Unidos no dudó en arremeter contra el exmandatario.

"Él entró al país gracias a la ridícula Política de Fronteras Abiertas de Biden", expresó en su red social Truth Social.