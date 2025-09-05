- Hoy:
Mucho cuidado, inmigrantes en EE. UU.: así trabajarán los nuevos agentes especiales de USCIS para arrestarlos
La medida marca un cambio importante, ya que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. antes no participaba en arrestos ni deportaciones.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dará un paso importante en la aplicación de la ley al reclutar y capacitar agentes especiales con autoridad para investigar, arrestar y presentar cargos contra inmigrantes indocumentados.
Bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estos oficiales clasificados como 1811 tendrán la autoridad para portar armas, ejecutar órdenes y acelerar deportaciones cuando sea necesario. De esa manera, la medida busca reforzar la seguridad y combatir el fraude dentro del sistema migratorio.
Así trabajarán los nuevos agentes especiales de USCIS para arrestar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos
Los agentes especiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrán realizar arrestos, cateos y otras acciones propias de las fuerzas federales de seguridad. Además, el director de la agencia tendrá la facultad de ordenar deportaciones aceleradas.
Esto permitirá a USCIS manejar casos de fraude y violaciones a las leyes migratorias de principio a fin, sin necesidad de transferirlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De esta manera, otras autoridades podrán concentrarse en combatir delitos transnacionales, mientras que USCIS se encargará directamente de los casos migratorios irregulares.USCIS adoptará nuevas facultades legales para combatir el fraude migratorio.
¿Cómo hablo con una persona en USCIS?
Si necesitas comunicarte con alguien del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), la forma más directa es llamar a su Centro de Contacto.
- Número general: 1-800-375-5283
- Para personas con dificultades auditivas o del habla (TTY): 1-800-767-1833
- Horario de atención: Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del Este), excepto feriados federales
Es importante tener en cuenta que el sistema telefónico es automatizado, por lo que deberás seguir algunas indicaciones y navegar por varias opciones antes de poder hablar directamente con un representante.
