Prensa de Chile calificó la victoria 2-1 sobre la selección peruana: "Gana de manera..."

La selección peruana perdió 2-1 con Chile en Santiago tras haber disputado un buen partido en líneas generales. La Bicolor sucumbió en el amistoso internacional por fecha FIFA por culpa de un autogol provocado por Matías Lazo en los descuentos del compromiso, por lo que la prensa chilena no dudó en reaccionar una vez se consumó el triunfo de la Roja en el 'Clásico del Pacífico'.

La Bicolor se adelantó con un gol de César Inga y no jugó un mal duelo en condición de visitante, pero en la segunda mitad Ben Brereton lo igualó y en los descuentos el tanto en contra sentenció el primer partido del combinado patrio bajo las órdenes de Manuel Barreto. En ese sentido, en la nación sureña se mostraban preocupados por el resultado y se desahogaron una vez confirmaron el triunfo ante el eterno rival.

"Chile gana de manera agónica a Perú: autogol en el último suspiro del partido. La Roja encontró el triunfo por un gol en contra peruano, que vuelve a dejar dudas con mayor razón en el ataque", indicó el medio RedGol tras la victoria del representativo sureño sobre la selección peruana. Los hinchas del elenco local aseguraron que dejaron escapar muchas oportunidades en la primera mitad, y ahí radica el por qué hay inquietud en su ofensiva.

Prensa chilena se pronunció por la victoria sobre Perú.

Medio chileno destacó gol de César Inga

Asimismo, el mismo portal chileno destacó la anotación del futbolista de Universitario de Deportes para la ventaja momentánea de Perú en Chile. "Esto, por el golazo anotado por César Inga, quien bailó por la orilla a Fabián Hormazábal y puso la pelota en el palo más lejano del arquero Lawrence Vigouroux", precisó.

Recordemos que ambas selecciones volverán a enfrentarse dentro de un mes en Rusia, por la fecha FIFA del mes de noviembre y todavía no se sabe si la lista de convocados de Manuel Barreto será la misma o buscará contar con algunos futbolistas de mayor experiencia, como Pedro Gallese que quedó fuera de la última nómina del director técnico interino.