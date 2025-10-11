0
Quinteros, ex Alianza Lima, dio fuerte concepto sobre Jairo Concha tras derrota de Perú: "No..."

El exfutbolista de Alianza Lima, Henry Quinteros no se guardó nada cuando opinó respecto al nivel que mostró el volante de Universitario ante la selección chilena.

Solange Banchon
Henry Quinteros habló sobre Jairo Concha tras derrota de Perú en Santiago
Henry Quinteros habló sobre Jairo Concha tras derrota de Perú en Santiago | Denganche/Composición: Líbero
Con Jairo Concha como '10' de la selección peruana, la 'Bicolor' no pudo en Santiago y perdió 2-1 ante Chile en un duelo de preparación por fecha FIFA. El cuadro de Manuel Barreto cayó en el último minuto del partido, generando diversas reacciones en los fanáticos.

Henry Quinteros opinó sobre Jairo Concha en la derrota de Perú ante Chile

Precisamente, al término del encuentro, el exfutbolista y uno de los referentes en Alianza Lima, Henry Quinteros se refirió a la labor que tuvo el mediocampista de Universitario, Jairo Concha frente a la 'Roja', resaltando que cumplió técnicamente en su posición. Además, fue claro al señalar que aún necesita perfeccionar su nivel en el combinado patrio.

Jairo Concha

Jairo Concha fue titular en el amistoso de Perú ante Chile

"Está bien que le hayan dado la '10' a Jairo Concha. En Universitario es un jugador que asume el rol de volante ofensivo y creativo. Hay que darle más minutos para ver si está o no; es un jugador en crecimiento. Hoy no estuvo tan mal", manifestó.

De otro lado, el 'Pato' Quinteros también defendió de las críticas a Concha, ya que por circunstancias del partido, tenía que tener una función más defensiva, pese a que, se caracteriza por jugar más en ataque.

"Por el partido de hoy (ayer) originó que venga más defensivamente. Tú lo ves en la 'U' donde es protagonista, por momentos ni viene a mitad de campo porque sabe que la van a recuperar rápido", sentenció.

Jairo Concha jugó de titular en el amistoso Perú vs Chile

El popular 'Jairoco' inició las acciones en el encuentro amistoso de la selección peruana ante la 'Roja' hasta el minuto 78, ya que, luego tuvo que ser sustituido por el futbolista Felipe Chávez.

