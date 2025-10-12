- Hoy:
¿A qué hora juega México vs. Ecuador y dónde ver partido amistoso internacional?
México y Ecuador medirán fuerzas este martes 14 de octubre, desde el Estadio Akron de Guadalajara, por amistoso de fecha FIFA.
Buscando llegar en forma al Mundial 2026, México vs Ecuador este martes 14 de octubre, en amistoso internacional por fecha FIFA que se desarrollará en el Estadio Akron, de Guadalajara. Repasa horarios y canales para seguir este partido que promete mucha emoción de principio a fin.
¿A qué hora juega México vs Ecuador?
- México: 20:30
- Ecuador, Perú y Colombia: 21:30
- Estados Unidos: 22:30 (Miami y Nueva York) y 19:30 (Los Ángeles)
- Bolivia y Venezuela: 22:30
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguiay: 23:30
- España: 04:00 (del miércoles 15)
¿Dónde ver México vs Ecuador?
- México: TUDN, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes y ViX
- Ecuador: Canal del Fútbol
- Estados Unidos: TUDN USA, fuboTV, FOX Deportes, Univisión y Prime Video
México vs Ecuador: previa del partido
El combinado azteca llega con su muy orgullo herido tras se vapuleado por 4-0 ante Colombia y no quiere volver a caer ante una selección sudamericana.
Por su parte, el elenco dirigido por Sebastián Beccacece quiere llegar en forma al Mundial y en su último cotejo de preparación igualó 1-1 frente a Estados Unidos.
En 28 enfrentamientos entre ambas selecciones, México ganó 17 partidos, Ecuador apenas cuatro y se registraron siete empates. ¿Qué equipo se quedará esta vez con la victoria?
