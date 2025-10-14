- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Puerto Rico vs Argentina
- Rusia vs Bolivia
- Canadá vs Colombia
- España vs Bulgaria
- Portugal vs Hungría
- México vs Ecuador
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Apple en riesgo: gigante en tecnología enfrenta DEMANDA en California por uso indebido de libros protegidos en IA
Dos neurocientíficos demandan a Apple por presuntamente usar obras pirateadas para entrenar su IA, mientras la empresa no ha emitido comentarios sobre la controversia.
Apple se encuentra en el centro de una controversia legal luego de que dos neurocientíficos presentaran una demanda en un tribunal federal de California. La empresa es acusada de utilizar obras con derechos de autor sin autorización para entrenar su modelo de inteligencia artificial, conocido como Apple Intelligence, integrado en dispositivos como el iPhone y el iPad.
PUEDES VER: ¡ATENCIÓN! Walmart se une a OpenAI para revolucionar las compras con inteligencia artificial
Los demandantes, Susana Martinez-Conde y Stephen Macknik, alegan que Apple accedió a "bibliotecas sombra" que contienen materiales pirateados, entre los que estarían dos libros propios, y exigen una compensación económica junto con una orden para que la compañía detenga esta práctica.
La disputa legal y sus posibles consecuencias económicas
Según la demanda, el valor de mercado de Apple se incrementó significativamente tras el lanzamiento de su sistema de IA, un crecimiento que, según los demandantes, fue impulsado por el uso indebido de contenido protegido. Este reclamo pone en el centro el debate sobre la legalidad del entrenamiento de modelos con obras sujetas a copyright.
Apple enfrenta demanda por utilizar libros protegidos para entrenar Apple Intelligence.
Hasta ahora, la compañía no ha emitido declaraciones oficiales sobre el proceso judicial. El caso podría marcar un precedente importante respecto a cómo las empresas tecnológicas utilizan materiales protegidos bajo la doctrina del "uso justo" en Estados Unidos.
Un problema común en el sector tecnológico
Este conflicto forma parte de una serie de demandas similares dirigidas a gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta, OpenAI y Anthropic, que también han sido cuestionados por la utilización de contenido protegido para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.
En meses recientes, Anthropic resolvió una demanda de este tipo mediante un acuerdo millonario, aumentando la presión regulatoria sobre la industria. Mientras tanto, Apple Intelligence, lanzado a mediados de 2025, sigue ganando terreno ofreciendo herramientas de generación de texto y asistencia inteligente dentro del ecosistema Apple.
- 1
ALERTA en Walmart de Fairlawn: policía obliga a los clientes a evacuar la tienda tras una GRAVE AMENAZA; hay un detenido
- 2
Así puedes contactar a USCIS en Estados Unidos: herramienta beneficiará a inmigrantes con grandes oportunidades
- 3
Nicolás Maduro en la mira: altos funcionarios de Trump planifican su derrocamiento en Venezuela
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50