Apple en riesgo: gigante en tecnología enfrenta DEMANDA en California por uso indebido de libros protegidos en IA

Apple se encuentra en el centro de una controversia legal luego de que dos neurocientíficos presentaran una demanda en un tribunal federal de California. La empresa es acusada de utilizar obras con derechos de autor sin autorización para entrenar su modelo de inteligencia artificial, conocido como Apple Intelligence, integrado en dispositivos como el iPhone y el iPad.

Los demandantes, Susana Martinez-Conde y Stephen Macknik, alegan que Apple accedió a "bibliotecas sombra" que contienen materiales pirateados, entre los que estarían dos libros propios, y exigen una compensación económica junto con una orden para que la compañía detenga esta práctica.

La disputa legal y sus posibles consecuencias económicas

Según la demanda, el valor de mercado de Apple se incrementó significativamente tras el lanzamiento de su sistema de IA, un crecimiento que, según los demandantes, fue impulsado por el uso indebido de contenido protegido. Este reclamo pone en el centro el debate sobre la legalidad del entrenamiento de modelos con obras sujetas a copyright.

Apple enfrenta demanda por utilizar libros protegidos para entrenar Apple Intelligence.

Hasta ahora, la compañía no ha emitido declaraciones oficiales sobre el proceso judicial. El caso podría marcar un precedente importante respecto a cómo las empresas tecnológicas utilizan materiales protegidos bajo la doctrina del "uso justo" en Estados Unidos.

Un problema común en el sector tecnológico

Este conflicto forma parte de una serie de demandas similares dirigidas a gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta, OpenAI y Anthropic, que también han sido cuestionados por la utilización de contenido protegido para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.

En meses recientes, Anthropic resolvió una demanda de este tipo mediante un acuerdo millonario, aumentando la presión regulatoria sobre la industria. Mientras tanto, Apple Intelligence, lanzado a mediados de 2025, sigue ganando terreno ofreciendo herramientas de generación de texto y asistencia inteligente dentro del ecosistema Apple.