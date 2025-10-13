Portugal vs Hungría EN VIVO por Eliminatorias europeas 2026: pronósticos, horarios y dónde ver

0
Portugal y Hungría se enfrentan desde el estadio José Alvalade de Lisboa, por las Eliminatorias de Europa al Mundial 2026. Conoce horarios y canales para ver partido.

Wilfredo Inostroza
Portugal se enfrenta a Hungría por las Eliminatorias al Mundial 2026
Portugal se enfrenta a Hungría por las Eliminatorias al Mundial 2026 | Composición: Líbero
Portugal se enfrenta a Hungría este martes 14 de octubre, en partido correspondiente a las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. El partido se juega en el estadio José Alvalade de Lisboa y será transmitido por la cadena ESPN, además estará disponible por la plataforma Disney Plus.

Portugal vs Hungría: previa del partido

El conjunto luso viene de obtener una sufrida victoria ante Irlanda por 1-0 y espera alargar esa buena racha sumando un triunfo que lo acerque a la justa mundialista.

Cristiano Ronaldo ha marcado 946 goles en su carrera profesional y espera hacerse presente en el marcador para quedar más cerca de las mil conquistas.

Por su parte, el combinado húngaro necesita dar el golpe para mantenerse en zona de repechaje y tener alguna chance de trepar al puesto de clasificación directa.

Portugal

Portugal apunta a clasificar al Mundial 2026. Foto: AFP.

Portugal vs Hungría: horarios

  • Perú, Ecuador y Colombia: 13.45
  • Bolivia y Venezuela: 14.45
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 15.45
  • México: 12.45
  • Estados Unidos: 14.45 (Miami y Nueva York) y 11.45 (Los Ángeles)
  • España: 20.45

Portugal vs Hungría: dónde ver

  • Perú: Disney Plus
  • Argentina: Disney Plus
  • Colombia: Disney Plus
  • Ecuador: Disney Plus
  • Chile: Disney Plus
  • Paraguay: Disney Plus
  • Uruguay: Disney Plus
  • Venezuela: Disney Plus
  • Estados Unidos: Vix y Prime Video

Portugal vs Hungría: pronósticos y cuotas de apuesta

Portugal es favorito para imponerse a Hungría, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas PortugalEmpateHungría
Te Apuesto1.236.1612.87
Meridianbet1.195.779.95
Inkabet1.216.9012.50
Betano1.257.0012.50
Apuesta Total1.23 6.5012.00

Portugal vs Hungría: alineaciones probables

  • Portugal: Costa; Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Trincao, Fernandes, Leao; Ronaldo.
  • Hungría: B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Styles, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga.

Portugal vs Hungría: historial

Ambas selecciones se han enfrentado en 15 partidos. Portugal suma 11 victorias y se registraron cuatro empates. Hungría nunca pude ganarle a los lusitanos hasta la fecha.

Portugal y Hungría en la Eurocopa 2016.

Portugal y Hungría en la Eurocopa 2016.

Portugal vs Hungría: estadio

El partido entre Portugal y Hungría se juega en el estadio José Alvalade, recinto ubicado en Lisboa y cuyo equipo dueño es Sporting CP. Este escenario deportivo tiene capacidad para 52,095 espectadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

