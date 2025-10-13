Portugal vs Hungría EN VIVO por Eliminatorias europeas 2026: pronósticos, horarios y dónde ver

Portugal se enfrenta a Hungría este martes 14 de octubre, en partido correspondiente a las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. El partido se juega en el estadio José Alvalade de Lisboa y será transmitido por la cadena ESPN, además estará disponible por la plataforma Disney Plus.

Portugal vs Hungría: previa del partido

El conjunto luso viene de obtener una sufrida victoria ante Irlanda por 1-0 y espera alargar esa buena racha sumando un triunfo que lo acerque a la justa mundialista.

Cristiano Ronaldo ha marcado 946 goles en su carrera profesional y espera hacerse presente en el marcador para quedar más cerca de las mil conquistas.

Por su parte, el combinado húngaro necesita dar el golpe para mantenerse en zona de repechaje y tener alguna chance de trepar al puesto de clasificación directa.

Portugal apunta a clasificar al Mundial 2026. Foto: AFP.

Portugal vs Hungría: horarios

Perú, Ecuador y Colombia: 13.45

Bolivia y Venezuela: 14.45

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 15.45

México: 12.45

Estados Unidos: 14.45 (Miami y Nueva York) y 11.45 (Los Ángeles)

España: 20.45

Portugal vs Hungría: dónde ver

Perú: Disney Plus

Argentina: Disney Plus

Colombia: Disney Plus

Ecuador: Disney Plus

Chile: Disney Plus

Paraguay: Disney Plus

Uruguay: Disney Plus

Venezuela: Disney Plus

Estados Unidos: Vix y Prime Video

Portugal vs Hungría: pronósticos y cuotas de apuesta

Portugal es favorito para imponerse a Hungría, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Portugal Empate Hungría Te Apuesto 1.23 6.16 12.87 Meridianbet 1.19 5.77 9.95 Inkabet 1.21 6.90 12.50 Betano 1.25 7.00 12.50 Apuesta Total 1.23 6.50 12.00

Portugal vs Hungría: alineaciones probables

Portugal : Costa; Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Trincao, Fernandes, Leao; Ronaldo.

: Costa; Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Trincao, Fernandes, Leao; Ronaldo. Hungría: B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Styles, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga.

Portugal vs Hungría: historial

Ambas selecciones se han enfrentado en 15 partidos. Portugal suma 11 victorias y se registraron cuatro empates. Hungría nunca pude ganarle a los lusitanos hasta la fecha.

Portugal y Hungría en la Eurocopa 2016.

Portugal vs Hungría: estadio

El partido entre Portugal y Hungría se juega en el estadio José Alvalade, recinto ubicado en Lisboa y cuyo equipo dueño es Sporting CP. Este escenario deportivo tiene capacidad para 52,095 espectadores.