Portugal vs Hungría EN VIVO por Eliminatorias europeas 2026: pronósticos, horarios y dónde ver
Portugal y Hungría se enfrentan desde el estadio José Alvalade de Lisboa, por las Eliminatorias de Europa al Mundial 2026. Conoce horarios y canales para ver partido.
Portugal se enfrenta a Hungría este martes 14 de octubre, en partido correspondiente a las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. El partido se juega en el estadio José Alvalade de Lisboa y será transmitido por la cadena ESPN, además estará disponible por la plataforma Disney Plus.
Portugal vs Hungría: previa del partido
El conjunto luso viene de obtener una sufrida victoria ante Irlanda por 1-0 y espera alargar esa buena racha sumando un triunfo que lo acerque a la justa mundialista.
Cristiano Ronaldo ha marcado 946 goles en su carrera profesional y espera hacerse presente en el marcador para quedar más cerca de las mil conquistas.
Por su parte, el combinado húngaro necesita dar el golpe para mantenerse en zona de repechaje y tener alguna chance de trepar al puesto de clasificación directa.
Portugal apunta a clasificar al Mundial 2026. Foto: AFP.
Portugal vs Hungría: horarios
- Perú, Ecuador y Colombia: 13.45
- Bolivia y Venezuela: 14.45
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 15.45
- México: 12.45
- Estados Unidos: 14.45 (Miami y Nueva York) y 11.45 (Los Ángeles)
- España: 20.45
Portugal vs Hungría: dónde ver
- Perú: Disney Plus
- Argentina: Disney Plus
- Colombia: Disney Plus
- Ecuador: Disney Plus
- Chile: Disney Plus
- Paraguay: Disney Plus
- Uruguay: Disney Plus
- Venezuela: Disney Plus
- Estados Unidos: Vix y Prime Video
Portugal vs Hungría: pronósticos y cuotas de apuesta
Portugal es favorito para imponerse a Hungría, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Portugal
|Empate
|Hungría
|Te Apuesto
|1.23
|6.16
|12.87
|Meridianbet
|1.19
|5.77
|9.95
|Inkabet
|1.21
|6.90
|12.50
|Betano
|1.25
|7.00
|12.50
|Apuesta Total
|1.23
|6.50
|12.00
Portugal vs Hungría: alineaciones probables
- Portugal: Costa; Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Trincao, Fernandes, Leao; Ronaldo.
- Hungría: B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Styles, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga.
Portugal vs Hungría: historial
Ambas selecciones se han enfrentado en 15 partidos. Portugal suma 11 victorias y se registraron cuatro empates. Hungría nunca pude ganarle a los lusitanos hasta la fecha.
Portugal y Hungría en la Eurocopa 2016.
Portugal vs Hungría: estadio
El partido entre Portugal y Hungría se juega en el estadio José Alvalade, recinto ubicado en Lisboa y cuyo equipo dueño es Sporting CP. Este escenario deportivo tiene capacidad para 52,095 espectadores.
